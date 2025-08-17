Cleber Xavier é demitido do Santos após goleada para o Vasco; veja detalhes

Cleber Xavier não é mais técnico do Santos. O treinador foi demitido pela diretoria do Peixe ainda neste domingo após a dura goleada sofrida para o Vasco, por 6 a 0, em pleno Morumbis, em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador estava pressionado no comando do Santos desde a partida contra o Juventude, disputada no último dia 4 de agosto. O Peixe saiu vitorioso na ocasião, mas não teve boa atuação e chegou até a passar sufoco contra o vice-lanterna. Depois, o Santos venceu o Cruzeiro de virada, em pleno Mineirão, o que deu sobrevida ao trabalho.

A derrota amarga deste domingo, porém, selou a saída do técnico. Ao final da partida, a torcida vaiou tanto o treinador como o time do Santos como um todo, além da diretoria.

Os torcedores do Santos, inclusive, chegaram até a pedir a contratação de Jorge Sampaoli, que chegou a ser sondado num momento inicial de maior pressão sobre Cleber Xavier, antes da partida contra o Juventude.

O Santos Futebol Clube comunica a saída do técnico Cleber Xavier. O clube agradece os serviços prestados pelo treinador e deseja sorte na sequência da carreira. pic.twitter.com/gbzTQj3kYe ? Santos FC (@SantosFC) August 17, 2025

Cleber Xavier chegou ao Santos no final de abril para substituir Pedro Caixinha. O trabalho à frente do Peixe foi seu primeiro como treinador. Até então, ele havia atuado apenas como auxiliar técnico. Ele deixa o comando do Peixe com cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas em 15 jogos - totalizando um aproveitamento de 42,2%.

O Santos, agora, está em busca de um novo treinador. Alguns técnicos estão livres no mercado, como são os casos de Jorge Sampaoli, que já chegou até a ser sondado pelo Peixe, e de Juan Pablo Vojvoda, que deixou o Fortaleza recentemente.

Essa será a terceira troca de técnico do Santos na temporada. Antes de Cleber Xavier chegar ao Santos, Pedro Caixinha esteve no comando da equipe. Agora, o clube da Baixada Santista terá mais um comandante.

Ainda sem um novo nome no comando, o Santos volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Bahia. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.