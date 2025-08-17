Topo

Esporte

Cianorte e Mixto empatam em primeiro jogo das oitavas da Série D

17/08/2025 19h45

Pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D, o Cianorte empatou com o Mixto em 1 a 1 neste domingo, no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay, no Paraná. Tite foi às redes para o clube paranaense, enquanto Dionathã empatou para os matogrossenses.

As equipes voltam a campo para decidir quem fica com a vaga nas quartas de final da competição no próximo sábado, às 18h (de Brasília). Desta vez, o Mixto terá o mando da partida, que acontecerá no Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra, em Cuiabá.

Os gols do jogo

Após 11 minutos do apito inicial, Danilo levantou na área e o zagueiro Felipe Santiago desviou de cabeça. Tite ficou com a bola na marca do pênalti e finalizou para inaugurar o marcador pelo Cianorte.

Já aos 45 do primeiro tempo, Dionathã recebeu um lançamento de Uesley Gaúcho, invadiu a área e bateu firme, sem chances para o goleiro Wagner Coradin, para deixar tudo igual.

Confira outros resultados da Série D neste domingo:

Imperatriz 0 x 1 América-RN

Goiatuba 2 x 3 Aparecidense

