Chelsea e Crystal Palace não saem do zero em estreia de Estêvão no Inglês

Estêvão entrando em campo pela primeira vez com a camisa do Chelsea no Campeonato Inglês - JUSTIN TALLIS/AFP
Estêvão entrando em campo pela primeira vez com a camisa do Chelsea no Campeonato Inglês Imagem: JUSTIN TALLIS/AFP
do UOL

Colaboração para o UOL

17/08/2025 11h58

Chelsea e Crystal Palace empataram sem gols na manhã deste domingo (17), em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Inglês 2025/26, no estádio Stamford Bridge, em Londres.

O campeão mundial dominou boa parte do jogo, mas não conseguiu converter em gol e estreou na temporada com o empate em casa, que o mantém no meio da tabela na primeira rodada. O próximo compromisso dos Blues é diante do West Ham, na sexta-feira (22).

O Crystal Palace também fica embolado no meio da tabela, colado no próprio Chelsea. Agora, o time do sul de Londres disputa os playoffs da Conference League, contra o Fredrikstad, da Noruega, na quinta-feira (21).

Estêvão aceso, João Pedro apagado

O desempenho dos brasileiros do Chelsea na estreia do Campeonato Inglês foi discreto, assim como o jogo de modo geral. João Pedro começou a partida como titular, mas não teve grandes chances de fazer a diferença. Saiu na metade do segundo tempo, dando lugar a Liam Delap.

Já Estêvão, que agora pediu para acrescentar o segundo nome e ser chamado de Estêvão Willian, entrou no começo do segundo tempo e animou a partida. Conseguiu boas arrancadas pela ponta direita e uma finalização perigosa, mas não impactou no placar. Acabou recebendo cartão amarelo por um carrinho para evitar o contra ataque do Crystal Palace.

Outro brasileiro do elenco do Chelsea, o ex-Vasco Andrey Santos saiu do banco aos 32 minutos do segundo tempo, entrando na vaga do argentino Enzo Fernández. O volante não teve muito tempo para fazer a diferença e teve atuação tímida em campo.

Lances importantes

Golaço anulado. Eze mandou a cobrança de falta para o gol, mas o VAR chamou o árbitro, que considerou que Guehi estava a menos de um metro da barreira, interferindo na jogada, e anulou o golaço do Crystal Palace.

Chalobah mandou por cima. Gittens trouxe da esquerda para o meio e finalizou fraquinho. A bola ficou viva no meio da área e sobrou para Chalobah, que pegou no susto e mandou por cima do gol.

Estêvão Willian em campo. Estreia brasileira na Inglaterra. Com o jogo emperrado e o placar zerado, o garoto, que agora pediu para ser chamado de Estêvão Willian, veio para o jogo, na vaga de Gittens, aos 9 minutos do segundo tempo.

Estêvão mandou por cima! Primeira grande chance de gol do brasileiro. A bola sobrou dentro da área, o camisa 41 tentou o domínio, ela escapou e ele emendou a finalização de canhota, sobre o gol.

Andrey Santos mandou para fora. Jogada de pivô com Delap, a bola chegou para Andrey Santos finalizar, mas o brasileiro pegou mal e mandou longe do gol, na última chance do Chelsea no jogo.

