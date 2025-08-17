Chapecoense e Paysandu fazem duelo de opostos no domingo de Série B

A todo vapor, a Série B do Campeonato Brasileiro continua neste domingo, quando dois jogos serão disputados pela 22ª rodada da competição nacional. Apertados, Chapecoense e Paysandu fazem um duelo de opostos, enquanto Atlético-GO e Ferroviária disputam posições no meio da tabela.

Buscando se manter no G-4, a Chapecoense terá um adversário de peso na Arena Condá, a partir das 16h. Também apertado, mas em um cenário distinto, o Paysandu tem apenas 21 pontos e precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento, enquanto os catarinenses, com 34, precisam da vitória para seguirem na zona de acesso.

Mais tarde, às 18h30, é a vez de um duelo direto no meio da tabela, quando Atlético-GO e Ferroviária se enfrentam no Antônio Accioly. O time goiano tem 27 pontos e está sete atrás da Chapecoense, primeiro time no G4, mas tem apenas um de vantagem para a própria Ferroviária, que tenta se afastar ainda mais do Z-4.

No dia seguinte, a partir das 19h, o Volta Redonda recebe o CRB, no Raulino de Oliveira, pouco antes de Athletic-MG e Criciúma, às 21h, na Arena Sicredi.

A rodada vai ser fechada na terça-feira, quando às 19h30, Operário-PR e Avaí medem forças no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).