CBF divulga áudios do VAR de mais de oito minutos em checagem de gol do Corinthians; veja

Na noite deste sábado, o Corinthians foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo entre as equipes foi marcado por várias polêmicas de arbitragem, comandada pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli.

Um dos lances mais comentado foi o gol do Corinthians, marcado por Gui Negão no primeiro tempo. Inicialmente, Zanovelli marcou falta no goleiro Ronaldo, mas depois de uma longa checagem de mais de oito minutos, o tento alvinegro foi validado.

Neste domingo, a CBF divulgou os áudios da cabine do VAR. Os responsáveis pelos árbitros de vídeo falaram sobre algumas possíveis irregularidades no lance e, em certos momentos, chegaram aentre si.

A Gazeta Esportiva desmembrou os áudios por tópicos, de acordo com as observações da cabine do VAR. Veja abaixo:

Interferência no goleiro

Primeiramente, foi checado uma possível interferência de Gui Negão, autor do gol, no goleiro Ronaldo. Após análise, Rafael Traci, responsável pelo VAR, concluiu que NÃO houve alguma irregularidade.

"Checando o gol. Precisamos ver se não tem interferência no goleiro. Para mim não tem impacto visual, não tem impacto na corrida do goleiro", disse Traci.

Possível impedimento

Em seguida, foi verificado um possível impedimento de Gui Negão no lance. Após Raniele ganhar a dividida da cabeça, a bola sobrou para o jovem do Corinthians, que empurrou para as redes. Novamente após longa análise, foi identificado que NÃO havia impedimento do camisa 56.

"Precisamos ver um possível braço do ataque também. Não há esse toque. Precisamos traçar a linha aqui. Precisamos ver essa posição de impedimento. Não há impedimento", concluíram.

Recomendação para o VAR

Após analisarem estes dois quesitos, Traci recomendou a revisão do VAR para Zanovelli para uma NÃO interferência de Gui Negão no lance. Entretanto, a partir deste ponto, começaram as discordâncias entre a própria equipe de arbitragem.

"Zanovelli, te recomendo revisão para NÃO interferência. Você vai ver que existe um jogador em posição de impedimento, mas ele não interfere no goleiro", disse Traci.

Entretanto, após a fala dele, Lilian da Silva Fernandes, assistente do VAR, reforçou que Zanovelli precisa ver novamente se Raniele não havia feito falta. Em seguida, mesmo após a longa análise feita na cabine, Lilian afirmou que enxergava sim uma interferência, contradizendo a opinião de Traci no VAR.

"Pede para ele analisar se ação desse jogador é deliberada ou não. Eu também entendo que têm interferência sim", disse ela.

Por fim, Zanovelli vai na cabine e entende, inicialmente, que há sim interferência de Gui Negão. Depois, ele chama o assistente Naílton Junior de Sousa para ajudá-lo a resolver o lance. O bandeirinha entende que não há irregularidades no lance.

"Eu acho que pode ter interferência sim. Naílton, vem cá", diz Zanovelli. "Por esse ângulo não vejo impacto claro", afirma Naílton. "O lance é muito difícil", termina Zanovelli.