CBF divulga áudios do VAR de Corinthians e Bahia: 'Lance muito difícil'

A CBF divulgou os áudios da comunicação entre a cabine do VAR com o árbitro Paulo César Zanovelli, no jogo entre Corinthians e Bahia. A análise do gol do Corinthians levou 9 minutos e teve até bandeirinha na cabine.

O que aconteceu

A CBF divulgou os áudios dos dois lances em que o VAR interveio na partida. A primeira ação do árbitro de vídeo no jogo foi logo aos 7 minutos, anulando o gol de Garro, após toque de mão de Kayke.

Ele (Kayke) está com o braço muito aberto e carrega a bola para a frente. Tem um impacto tático claro.

Rafael Traci, árbitro de vídeo, em debate com Lilian da Silva Fernandes Bruno e Alexandre Vargas Tavares de Jesus, sobre o lance.

Traci chamou Zanovelli à cabine, que definiu rapidamente pela anulação do gol.

A grande polêmica do jogo foi o gol de empate de Gui Negão, que levou 9 minutos para ser validado. A cabine do VAR discutiu uma interferência do atacante, em posição de impedimento, na saída do goleiro Ronaldo, no início do lance do gol.

Zanovelli, vai demorar um pouquinho. São ações múltiplas. Tem um possível impedimento depois, possível toque de mão do ataque. Vai ter que traçar a linha.

Rafael Traci, árbitro de vídeo.

Ao chamar Zanovelli para revisar o lance na cabine, Traci considera que Gui Negão não interferiu na ação de Ronaldo, motivo que levou à impugnação do gol em campo.

Os assistentes discordaram sobre a ação de Gui Negão na jogada. É possível ouvir um debate da arbitragem sobre a participação do atacante corintiano na disputa de bola antes da puxada para o gol.

Após 6 minutos de revisão, Zanovelli chama o assistente 1, Nailton Junior de Sousa Oliveira, para a cabine, que afirma não considerar a interferência do atacante.

Para mim, não é claramente (o impacto da ação de Gui Negão). Cara, não interfere, para mim. Gol legal, lance muito difícil.

Zanovelli, em debate com a cabine do VAR.

Logo na sequência da validação do gol de empate do Corinthians, Matheuzinho derrubou Kayky na área. Zanovelli marcou a penalidade, convertida por Willian José, que definiu o placar do jogo.