Carlos Prates dá show, nocauteia Geoff Neal e pede luta no UFC Rio

O retorno de Carlos Prates após sofrer sua primeira derrota no octógono mais famoso do mundo não poderia ter sido melhor. Neste sábado (16), o atleta da equipe 'Fighting Nerds' brilhou no card principal do UFC 319, em Chicago (EUA), com uma vitória espetacular por nocaute sobre Geoff Neal.

De volta à coluna das vitórias, o top 15 do meio-médio (77 kg) ainda aproveitou para fazer alguns pedidos a Dana White, presidente do Ultimate, que estava na beira do octógono na arena 'United Center'. Prestes a completar 32 anos neste domingo (17), Prates pediu dois presentes de aniversário ao dirigente: um bônus de performance e uma vaga no card do UFC Rio, programado para o dia 11 de outubro, na 'Cidade Maravilhosa'.

E, ao que tudo indica, o lutador paulista vai ter seus pedidos atendidos. Pelo menos foi o que Joe Rogan, comentarista do UFC, indicou durante a entrevista com Carlos ainda no octógono. Questionado pelo profissional sobre quem gostaria de enfrentar no Rio de Janeiro, o atleta da 'Fighting Nerds' desafiou o ex-campeão da categoria Leon Edwards para um duelo no 'co-main event' do dia 11 de outubro.

A luta

O brasileiro começou o combate conectando bons chutes, enquanto Neal apostava nos socos como sua maior arma. Com ótima movimentação e diversidade de golpes, Prates cresceu de produção durante o round e, restando um segundo para o final do período, acertou uma potente cotovelada giratória levando seu oponente à lona.

Confira os resultados do UFC 319:

Carlos Prates venceu Geoff Neal por nocaute;

Michael Page venceu Jared Cannonier por decisão unânime dos juízes;

Tim Elliott venceu Kai Asakura por finalização;

Baysangur Susurkaev venceu Eric Nolan por finalização;

Michał Oleksiejczuk venceu Gerald Meerschaert por nocaute técnico;

Loopy Godinez venceu Jéssica Bate-Estaca por decisão unânime dos juízes;

Alexander Hernandez venceu Chase Hooper por nocaute técnico;

Drakkar Klose venceu Edson Barboza por decisão unânime dos juízes;

Karine Killer vs Dione Barbosa por decisão unânime dos juízes;

Joseph Morales venceu Alibi Idiris por finalização.

