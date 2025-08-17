Carlos Miguel desembarca em São Paulo para reforçar o Palmeiras: "Estou motivado"

O goleiro Carlos Miguel desembarcou na manhã deste domingo (17) em São Paulo para realizar exames médicos e assinar contrato com o Palmeiras. Aos 26 anos e com 2,04m de altura, o jogador chega do Nottingham Forest, da Inglaterra, e deve firmar vínculo para as próximas temporadas com o Verdão.

De volta ao Brasil, o goleiro demonstrou entusiasmo em iniciar a trajetória com a camisa alviverde. "Estou feliz de voltar ao Brasil e para o Palmeiras. Agora é fazer os exames. Estou empolgado para essa temporada e a próxima, muito motivado", disse Carlos Miguel ao ge.

Com passagem pelo Corinthians, rival histórico do novo clube, Carlos Miguel tratou com naturalidade o passado alvinegro. "Futebol é assim, nunca espera o dia de amanhã. O jogador precisa estar preparado para todas as adversidades da vida. Vejo isso como algo normal", afirmou em entrevista no desembarque em Guarulhos.

No Palmeiras, o goleiro terá pela frente um cenário parecido ao vivido no Corinthians, quando era reserva de Cássio. Desta vez, a concorrência será com Weverton, ídolo e multicampeão pelo clube. O novo reforço, porém, não encara a situação como um confronto direto.

"Não é uma disputa. É dia a dia de trabalho, e tudo em prol do Palmeiras. Quem estiver melhor irá jogar, o Abel (Ferreira) é quem decide. O Weverton ganhou milhões de títulos, é exemplo e ídolo. Estou muito feliz de trabalhar com um cara desse", declarou.

Carlos Miguel chegou ao Timão em 2021, após passagens por Internacional, Santa Cruz e Boa Esporte. Embora tenha sido apontado como sucessor natural de Cássio, disputou apenas 25 partidas pelo clube. Em 2024, aceitou a proposta do Nottingham Forest, mas acabou com poucas oportunidades na Inglaterra ? foram apenas três jogos oficiais na última temporada.

A contratação também é vista pelo clube como um movimento de renovação, já que Weverton está com 37 anos. Além disso, a boa relação entre Palmeiras e Nottingham Forest, reforçada por recentes negociações, facilitou o acordo.