Campeões mundiais vencem etapa da Copa do Mundo de XCE de Mountain Bike em São Paulo

A cidade de São Paulo recebeu neste domingo a penúltima etapa da Copa do Mundo de XCE de Mountain Bike. A ucraniana Mariia Sukhopalova e o sueco Edvin Lindh - ambos campeões do mundo de XCE - conquistaram o título da etapa.

Os brasileiros Luiz Cocuzzi e Marcela Lima também tiveram um bom desempenho na prova. O primeiro foi vice-campeão no masculino, enquanto a segunda terminou na terceira colocação do feminino.

Além de Marcela Lima, a paulistana Luiza Cocuzzi também chegou à decisão, ao lado de Mariia e da alemã Marion Fromberger.

Atual campeã do mundo, a ucraniana precisou se recuperar de um início não tão bom para ultrapassar a alemã na abertura da segunda volta e garantir a vitória da etapa com certa folga. Enquanto Marion administrou até o último segundo a segunda posição, Marcela Lima conseguiu garantir o top 3 praticamente no Photo Finish, ficando à frente de Luiza.

"É tão bom estar de volta ao pódio da Copa do Mundo. Minha estratégia era dar o meu máximo, mas sem correr riscos. E acho que fiz uma prova bem limpa. O circuito era muito rápido e esse não é o meu tipo de pista favorito. Por isso, tive que me superar para conseguir a vitória", finalizou a campeã da etapa brasileira da Copa do Mundo.

No masculino, Edvin Lindh teve uma vitória incontestável, liderando a corrida do começo ao fim. Na reta final, quando Luiz Cocuzzi tentou atacar, o sueco acelerou e fechou a competição com o tão esperado título. Além de Cocuzzi, vice-campeão, completaram as quatro primeiras posições os ciclistas Jeroen van Eck, da Holanda, e Lorenzo Serres, da França.

"Eu estava com medo de não conseguir fazer uma etapa da Copa do Mundo de alto nível neste ano, ainda mais agora que conquistei a camiseta arco-íris. Queria muito estar no pódio e fiquei feliz por isso. Foi um dia difícil para mim. Sentia que minhas pernas não estavam boas. Então eu procurei focar muito e dar o meu máximo", concluiu o campeão.