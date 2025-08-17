Calafiori garante vitória do Arsenal por 1 x 0 sobre o Manchester United

Por Lori Ewing

MANCHESTER, Inglaterra (Reuters) - O defensor italiano Riccardo Calafiori cabeceou a bola em um escanteio logo no início do jogo para superar o goleiro Altay Bayindir e garantir a vitória do Arsenal por 1 x 0 sobre o Manchester United neste domingo, no que foi a estreia dos dois clubes ingleses na Premier League.

Apesar de um elenco de caras novas, os visitantes liderados pelo técnico Mikel Arteta provaram que ainda são letais nas bolas paradas, com o gol de Calafiori aos 13 minutos de jogo.

No restante da partida, o United foi a melhor equipe, com os recém-contratados Matheus Cunha e Bryan Mbeumo perdendo boas chances.

O time da casa manteve o Arsenal preso na defesa durante a maior parte do segundo tempo e deu trabalho ao goleiro David Raya, forçando-o a fazer uma defesa com um mergulho para impedir a forte cabeçada de Mbeumo.

Especialista em lances de bola parada, o Arsenal marcou 31 gols na liga em escanteios desde o início da temporada 2023-24, pelo menos 11 a mais do que qualquer outro time, e três de seus últimos quatro gols na liga contra o United foram em cobranças de escanteio.

"Como sempre, estávamos trabalhando muito em jogadas de bola parada e foi isso que mostramos hoje", disse Calafiori.

Foi uma noite frustrante para o United, com vários jogadores caindo de joelhos após o apito final, enquanto a torcida visitante cantava.

O United teve 22 chutes contra nove do Arsenal, incluindo sete no alvo, e 62% de posse de bola contra um time visitante que não se parecia em nada com a equipe que foi vice-campeã nas duas últimas temporadas.

Cunha e Mbeumo, que fazem parte da renovação do United depois de um péssimo 15º lugar na última temporada, rapidamente se tornaram os favoritos da torcida e deram ao técnico Ruben Amorim motivos para otimismo.

"Eles criaram muito, estavam nas posições certas", disse o capitão do United, Bruno Fernandes, sobre Mbeumo e Cunha.

"Sabemos que eles são perigosos e são uma ameaça. Estamos muito conscientes do que eles podem dar à equipe."

A principal contratação do Arsenal para a temporada, o atacante sueco Viktor Gyokeres, por sua vez, teve pouco contato com a bola em sua estreia na Premier League e foi substituído no início do segundo tempo.