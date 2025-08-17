Topo

Esporte

Botafogo x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

17/08/2025 05h30

Botafogo e Palmeiras se enfrentam na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Esse será o primeiro encontro das duas equipes desde o duelo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras venceu na prorrogação por 1 a 0, gol de Paulinho.

No Brasileiro, o Botafogo vem crescendo na classificação. O Alvinegro goleou o Fortaleza por 5 a 0 na rodada passada.

O Palmeiras também está no pelotão da frente. O Alviverde superou o Ceará por 2 a 1 na rodada anterior.

Botafogo x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 17 de agosto, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

