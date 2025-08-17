Palmeiras tem dupla 'Flaco Roque', e Botafogo escala time misto
O Palmeiras terá diante do Botafogo, hoje, novamente a dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque como titular, enquanto os cariocas poupam titulares pensando na Copa Libertadores.
O que aconteceu
O Palmeiras, de Abel Ferreira, vai a campo com: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Facundo Torres; Flaco López e Vitor Roque.
Davide Ancelotti, por sua vez, escala o Botafogo com: John; Ponte, Marçal, Barboza e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Rodríguez; Matheus Martins, Nathan e Correa.
A bola rola para Botafogo e Palmeiras às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O jogo é válido pela 20ª rodada do Brasileirão.