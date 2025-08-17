Topo

Palmeiras é cirúrgico, vence o Botafogo e vira vice-líder do Brasileirão

Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

17/08/2025 22h27

O Palmeiras venceu o Botafogo, por 1 a 0, no Nilton Santos, no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão.

No reencontro dos times após as oitavas do Mundial de Clubes, o placar foi o mesmo — embora a história do jogo tenha sido bem diferente. O Palmeiras não jogou bem, mas foi cirúrgico na rara chance clara que teve.

O gol da vitória palmeirense foi de Felipe Anderson, na única chance de gol que o time de Abel teve, ainda no primeiro tempo.

O resultado fez o Palmeiras saltar para a segunda posição, quatro pontos atrás do Flamengo, mas ainda com um jogo a menos que o rubro-negro.

O Palmeiras vai ficar de olho no Cruzeiro, que nesta segunda-feira visita o Mirassol. O time mineiro, sim, chegará a 20 jogos.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Juventude, domingo, às 18h30, no Alfredo Jaconi. Já o Palmeiras joga só na segunda, contra o Sport, no Allianz Parque, às 20h.

Mas antes, tanto Botafogo quanto Palmeiras têm compromissos pela Libertadores, no meio de semana. O alvinegro vai à altitude de Quito enfrentar a LDU. Já o Palmeiras recebe o Universitário, com a tranquilidade de ter feito 4 a 0 na ida.

Palmeiras certeiro

O placar ao fim do primeiro tempo foi daqueles muito "mentirosos". O time de Abel foi para o intervalo já vencendo por 1 a 0, no único chute em direção ao gol que deu.

O Botafogo jogou melhor, mesmo usando reservas na escalação titular do ataque.

O time de Davide Ancelotti teve duas chances claríssimas de gol, dominou a posse de bola (na casa dos 60% a 40%), mas levou uma lição de efetividade.

A chance mais clara que o alvinegro teve foi com Joaquín Correa. Cara a cara com Weverton, depois de escapar dos zagueiros, ele parou no goleiro palmeirense. Mérito também de quem fez a defesa, aos 23 minutos do primeiro tempo.

Na outra oportunidade explícita de gol do Botafogo, Weverton até foi encoberto por Mateo Ponte. Mas o lateral não chutou tão bem e nem cruzou. A bola passou na frente do gol.

O castigo para o Botafogo veio em um contra-ataque do Palmeiras. Vitor Roque achou Felipe Anderson, que passou por Barboza porque o zagueiro se confundiu com o tempo de bola. Cara a cara com John, o meia não perdeu.

E a dupla de ataque?

Vitor Roque e Flaco López jogaram juntos até os 20 minutos do segundo tempo. E até foram substituídos juntos.

Não foi um jogo brilhante dos dois — que durante a semana até viraram motivo de meme com fotos de Bebeto e Romário em 1994.

Roque até participou do gol, mas a produção de jogadas ofensivas foi raríssima.

Como o Botafogo tentou reagir

O Palmeiras voltou no segundo tempo mais à vontade para trocar passes. Conseguiu sair da pressão alvinegra e fez o jogo girar.

Davide Ancelotti, vendo o time ficar menos criativo, recorreu a alguns titulares para tentar empatar — pelo menos.

Na primeira leva, Danilo e Savarino. Depois, colocou Montoro e Vitinho. O italiano fugiu ao roteiro esperado quando tirou Alexander Barboza para apostar em Jeffinho.

Com isso, veio mais uma improvisação na zaga. Marlon Freitas foi recuado, fazendo dupla com Marçal.

Mas a dificuldade ofensiva do Botafogo persistiu. A torcida até vaiou Correa, que perdeu a melhor chance e não teve um bom dia.

Nos acréscimos, Weverton ainda vez uma boa defesa, em chute de fora da área já desesperado de Savarino. Assim, o Palmeiras, que ainda encaixou um contra-ataque perigoso, levou a melhor.

Ficha técnica

Botafogo 0 x 1 Palmeiras

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Hora: 17/8/2025, às 20h30
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Douglas Pagung (ES)
Cartões amarelos: Aníbal Moreno, Murilo (PAL)
Gols: Felipe Anderson, 45'/1ºT (0-1)

Botafogo: John, Mateo Ponte (Vitinho), Marçal, Alexander Barboza (Jeffinho) e Alex Telles; Allan (Danilo), Marlon Freitas, Nathan Fernandes (Montoro), Santi Rodríguez (Savarino) e Matheus Martins; Joaquín Correa. Técnico: Davide Ancelotti.

Palmeiras: Weverton, Khellven (Giay), Murilo (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Facundo Torres e Felipe Anderson (Allan); Vitor Roque (Maurício) e Flaco López (Luighi). Técnico: Abel Ferreira.

