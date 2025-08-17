Balbuena marca gol em seu 2º jogo pelo Grêmio e comemora: "Trabalho deu certo"

Balbuena marcou seu primeiro gol com a camisa do Grêmio neste domingo, na vitória de virada sobre o Atlético-MG, por 3 a 1, em plena Arena MRV, pelo Brasileirão. Passada a partida, o zagueiro vibrou com o importante triunfo e com o fato de ter balançado as redes logo em sua segunda partida com a camisa do Tricolor gaúcho.

"O mais importante era a vitória, trabalhamos bem essa semana, focando nas coisas que tínhamos que fazer para o jogo de hoje. Graças a Deus, nosso trabalho deu certo, em nenhum momento nos desesperamos, sempre com a cabeça tranquila pra fazer nosso trabalho, e levamos três pontos importantes pra subir na tabela", disse Balbuena ao Premiere.

O zagueiro paraguaio, campeão brasileiro pelo Corinthians, voltou ao futebol brasileiro após passagem pelo Dynamo Moscou, da Rússia. Na Europa, Balbuena também atuou pelo West Ham, da Inglaterra, em três temporadas.

"Seguir focado nesse ritmo, tem muito jogo ainda, jogos difíceis, mas esse tipo de vitória traz confiança para seguirmos na nossa caminhada", completou o defensor.

O Grêmio volta a entrar em campo no próximo sábado, quando recebe o Ceará, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 21h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.