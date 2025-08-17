Atropelo! Khamzat Chimaev domina Du Plessis e se torna campeão peso-médio do UFC

A divisão dos pesos-médios (84 kg) do Ultimate tem um novo campeão. Na luta principal do UFC 319, em Chicago (EUA), neste sábado (16), o russo Khamzat Chimaev dominou completamente o sul-africano Dricus du Plessis, venceu na decisão unânime dos juízes e conquistou o cinturão até 84 kg da organização.

Além da conquista do cinturão, Chimaev - que manteve sua invencibilidade no MMA profissional, agora após 15 lutas disputadas - quebrou duas marcas históricas no Ultimate. Com 510 golpes significativos aplicados e 21 minutos e 40 segundos de domínio no solo nos cinco rounds contra Du Plessis, o russo agora detém os recordes nestas categorias.

A luta

Com poucos segundos de disputa, Chimaev aplicou sua primeira queda e já caiu de guarda passada. Por cima, o russo avançou posições e dominou completamente o sul-africano, ainda que sem ações contundentes.

Depois de trocarem chutes altos, o desafiante não perdeu tempo e novamente grudou no campeão, forçando a luta agarrada. Mais uma vez, Chimaev dominou 'DDP' no grappling, ainda que sem contundência nos golpes ou ameaças de finalização, mas neutralizando completamente o sul-africano.

O panorama seguiu o mesmo no terceiro assalto. Logo nos primeiros segundos, o russo buscou a luta agarrada e levou o combate para o solo com facilidade. Novamente por cima, Chimaev dominou completamente o campeão, desta vez conectando golpes mais fortes no 'ground and pound'.

O quarto assalto começou da mesma forma, com Khamzat levando o sul-africano para o solo antes do primeiro minuto. Aparentemente sem respostas para o wrestling do russo, Du Plessis apenas se defendia, sem mostrar nenhum poder de reação.

O desafiante até ensaiou engajar na trocação com o sul-africano no começo do quinto round, mas rapidamente voltou à estratégia e derrubou seu oponente. Quando parecia que ia seguir o mesmo roteiro dos assaltos anteriores, Dricus explodiu e conseguiu reverter a posição, ficando por cima. Precisando de uma finalização, Du Plessis arriscou uma guilhotina mal-sucedida e ficou novamente por baixo.

No minuto final, depois que o árbitro Marc Goddard colocou os dois em pé de novo, Dricus tentou uma virada na base do coração, mas, já desgastado, não foi capaz de dar a volta por cima.

Confira os resultados do UFC 319:

Khamzat Chimaev venceu Dricus du Plessis por decisão unânime dos juízes;

Lerone Murphy venceu Aaron Pico por nocaute;

Carlos Prates venceu Geoff Neal por nocaute;

Michael Page venceu Jared Cannonier por decisão unânime dos juízes;

Tim Elliott venceu Kai Asakura por finalização;

Baysangur Susurkaev venceu Eric Nolan por finalização;

Michał Oleksiejczuk venceu Gerald Meerschaert por nocaute técnico;

Loopy Godinez venceu Jéssica Bate-Estaca por decisão unânime dos juízes;

Alexander Hernandez venceu Chase Hooper por nocaute técnico;

Drakkar Klose venceu Edson Barboza por decisão unânime dos juízes;

Karine Killer vs Dione Barbosa por decisão unânime dos juízes;

Joseph Morales venceu Alibi Idiris por finalização.

