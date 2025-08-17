Atlético-PI faz história e conquista o Brasileirão feminino A3 em Teresina

O Brasileirão feminino A3 2025 chegou ao fim neste sábado (16) em clima de festa no Estádio Albertão, em Teresina. Diante de mais de 10 mil torcedores, o Atlético-PI goleou o Vila Nova por 4 a 0 e conquistou o título inédito, revertendo a derrota por 2 a 1 sofrida no jogo de ida.

A atacante Nenê foi o grande nome da final, marcando três gols e selando a primeira conquista nacional da história do futebol piauiense.

"Sabíamos da nossa força em casa. Não somos apenas um time, somos um grupo. Estou muito feliz pelos gols e, principalmente, pelo título. Não tinha outra forma melhor de terminar essa campanha", afirmou a artilheira.

A vitória histórica coincidiu com o aniversário de 173 anos de Teresina, aumentando a emoção da torcida. Para a treinadora Renata Costa, do Atlético-PI, a data reforçou a simbologia da conquista.

"Na preleção, eu disse que não era por acaso o jogo ser hoje. A gente não estava escrevendo apenas a nossa história, mas também a do Piauí. É meu primeiro título nacional como técnica, e eu dedico ao clube e ao povo piauiense", destacou.

O momento mais esperado: o Atlético Piauiense levanta o troféu do primeiro título nacional da história do Piauí! ?#BrasileirãoFemininoA3 pic.twitter.com/nehFjCWdIz ? Brasileirão Feminino (@BRFeminino) August 17, 2025

O presidente do Atlético-PI, Edson Sá, também não conteve a emoção: "É uma sensação indescritível. Investimos muito para isso e, por mérito, conseguimos dar ao estado o primeiro título nacional. O povo piauiense merece".

A festa contou com a presença de autoridades locais e dirigentes da CBF. O diretor de competições, Julio Avellar, ressaltou o crescimento do torneio: "Passaremos de 78 jogos neste ano para 126 em 2026. É um avanço importante, e a CBF seguirá investindo no futebol feminino".

O governador Rafael Fonteles classificou o título como um marco para o estado. "É um dia histórico para o Piauí, para o futebol e para as mulheres do nosso estado. Essa conquista mostra a força da nossa gente e a importância de investir cada vez mais no esporte", afirmou.