Topo

Esporte

Atlético-PI faz história e conquista o Brasileirão feminino A3 em Teresina

17/08/2025 10h47

O Brasileirão feminino A3 2025 chegou ao fim neste sábado (16) em clima de festa no Estádio Albertão, em Teresina. Diante de mais de 10 mil torcedores, o Atlético-PI goleou o Vila Nova por 4 a 0 e conquistou o título inédito, revertendo a derrota por 2 a 1 sofrida no jogo de ida.

A atacante Nenê foi o grande nome da final, marcando três gols e selando a primeira conquista nacional da história do futebol piauiense.

"Sabíamos da nossa força em casa. Não somos apenas um time, somos um grupo. Estou muito feliz pelos gols e, principalmente, pelo título. Não tinha outra forma melhor de terminar essa campanha", afirmou a artilheira.

A vitória histórica coincidiu com o aniversário de 173 anos de Teresina, aumentando a emoção da torcida. Para a treinadora Renata Costa, do Atlético-PI, a data reforçou a simbologia da conquista.

"Na preleção, eu disse que não era por acaso o jogo ser hoje. A gente não estava escrevendo apenas a nossa história, mas também a do Piauí. É meu primeiro título nacional como técnica, e eu dedico ao clube e ao povo piauiense", destacou.

O presidente do Atlético-PI, Edson Sá, também não conteve a emoção: "É uma sensação indescritível. Investimos muito para isso e, por mérito, conseguimos dar ao estado o primeiro título nacional. O povo piauiense merece".

A festa contou com a presença de autoridades locais e dirigentes da CBF. O diretor de competições, Julio Avellar, ressaltou o crescimento do torneio: "Passaremos de 78 jogos neste ano para 126 em 2026. É um avanço importante, e a CBF seguirá investindo no futebol feminino".

O governador Rafael Fonteles classificou o título como um marco para o estado. "É um dia histórico para o Piauí, para o futebol e para as mulheres do nosso estado. Essa conquista mostra a força da nossa gente e a importância de investir cada vez mais no esporte", afirmou.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Carlos Miguel desembarca em São Paulo para reforçar o Palmeiras: "Estou motivado"

Jogo do Palmeiras hoje (17) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de Manchester United x Arsenal pelo Inglês: veja onde assistir

Atlético-PI faz história e conquista o Brasileirão feminino A3 em Teresina

Luxemburgo critica Neymar e sugere caminho para seleção: 'Tem um ego maior do que ele'

Rogério Ceni amplia bom retrospecto recente contra o Corinthians após triunfo; veja

Carlos Miguel chega em SP rumo ao Palmeiras: 'Futebol não espera o amanhã'

Onde vai passar Atlético-MG x Grêmio pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Santos x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Garro reconhece fase difícil e cobra união no Corinthians: 'Futebol é dentro e fora de campo'

CBF divulga áudios do VAR de Corinthians e Bahia: 'Lance muito difícil'