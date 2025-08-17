Sob olhares de Ancelotti, Grêmio vence Atlético em jogo com 4 vermelhos

Pressionado após duas derrotas seguidas, o Grêmio venceu o Atlético-MG por 3 a 1, em partida com clima quente na Arena MRV, hoje, pela 20ª rodada do Brasileirão. Os times terminaram o jogo com 9 jogadores cada.

Gustavo Scarpa abriu o placar para o Galo, e Edenilson empatou para o Grêmio. Os dois gols foram marcados na reta final do primeiro tempo.

Na segunda etapa, Balbuena marcou o segundo gol do Grêmio, e Aravena fechou a conta no fim. Carlos Vinicius e Dodi, pelo time gaúcho, e Cuello e Junior Alonso, pelo Galo, foram expulsos.

Com a vitória, o Grêmio chega a 23 pontos e assume a 13ª colocação. A situação, no entanto, segue desconfortável para o tricolor, que está a quatro pontos da zona de rebaixamento - o Vitória é o 17º, com 19.

O Atlético tem apenas um ponto a mais que os gremistas. A equipe alvinegra é a 11ª colocada.

O Galo volta as atenções para a Copa Sul-Americana. Na próxima quinta, o time mineiro visita o Godoy Cruz (ARG) pelo jogo de volta das oitavas de final, após vencer por 2 a 1 na ida.

O tricolor gaúcho tem a semana cheia para se preparar para o próximo desafio no Brasileirão. No próximo sábado, às 21h (de Brasília), o Grêmio recebe o Ceará.

A primeira vez de cada sob os olhares de Ancelotti

O triunfo na Arena MRV foi o primeiro do Grêmio fora do Rio Grande do Sul no Brasileirão, e apenas o segundo como visitante. Até aqui, a equipe tricolor só tinha vencido o Juventude fora de casa.

O resultado marcou também a primeira derrota do Galo como mandante na competição. Em sete jogos até então, os atleticanos haviam vencido quatro e empatado três.

Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, e alguns membros da comissão técnica dele assistiram à partida na Arena MRV. O Brasil volta a jogar no dia 4 de setembro, contra o Chile, pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo

Gols e destaques

Jogada ensaiada e golaço para abrir o placar: Aos 37 minutos, Hulk foi para a cobrança de falta e rolou para o meio. Gustavo Scarpa veio de trás e bateu colocado, de muito longe, acertando o ângulo de Tiago Volpi.

Lei do ex e empate: Aos 45 minutos, após cobrança de escanteio fechada da esquerda, Edenilson acertou um peixinho e mandou a bola no cantinho de Everson.

Virada gremista em mais uma bola aérea: Aos 13 minutos do 2º tempo, após cobrança de escanteio, Ronald tocou de cabeça para o meio e Balbuena se desmarcou bem para estufar as redes.

Grêmio fica com um jogador a menos: Aos 19 minutos, Carlos Vinicius brigou pela bola com Ivan Román e acertou o braço no zagueiro atleticano. O atacante gremista já tinha cartão amarelo, mas o árbitro mostrou o vermelho direto.

Atlético também fica com dez em campo: Aos 32, Cuello pisou em Riquelme, que estava no chão, e foi expulso após revisão do lance no VAR.

Confusão e mais expulsões: Após uma confusão nos acréscimos, o árbitro mostrou um cartão vermelho para Dodi e um para Junior Alonso.