Atlético-MG recebe o Grêmio em crise para repetir no Brasileirão o bom momento nas copas

Depois de se classificar na Copa do Brasil e sair na frente por uma vaga nas quartas da Sul-Americana, o Atlético-MG quer trazer esse bom momento para o Campeonato Brasileiro. Tentando embalar na competição, o time mineiro recebe neste domingo, às 16h, na Arena MRV, o Grêmio em crise e com o técnico Mano Menezes na corda bamba, pela 20ª rodada.

No meio da tabela, com 24 pontos, o Atlético-MG se reabilitou nas últimas rodadas, ao vencer o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, e vem de um empate por 1 a 1 diante do Vasco, fora de casa. O time mineiro ainda tem dois jogos a menos que os demais times.

Mas o Grêmio vive uma ebulição. Após a desclassificação na Sul-Americana e Copa do Brasil, o time gaúcho só disputa o Brasileiro, mas vem de três derrotas seguidas, a última para o lanterna Sport, por 1 a 0, dentro de casa e aparece com 20 pontos, perto da zona de queda. O técnico Mano Menezes teve seu cargo ameaçado, até insinuou pedir demissão, porém acabou bancado pela diretoria gremista.

O técnico Cuca deve mexer novamente no Atlético-MG. Ainda sem os 11 titulares definidos, ele deve poupar alguns jogadores visando o duelo de volta das oitavas pela Sul-Americana. Venceu por 2 a 1 o Godoy Cruz, em Belo Horizonte, mas fará o jogo de volta na Argentina na próxima quinta-feira.

Uma das novidades pode ser o atacante Renier, que pode estrear no Brasileiro. Ele já entrou em campo no meio de semana e deve iniciar no banco de reservas. Já o atacante Hulk pode ser poupado.

Cuca não se incomoda com o fato de ainda não ter encontrado o time ideal: "Eu não tenho vergonha de dizer que ainda não encontrei a equipe titular, por isso tenho mexido no sistema diversas vezes. Cada jogo é uma história, mas daqui a pouco se encontra o grande jogo, a partida que encheu os olhos de todo mundo e aí se dá a sequência", disse o treinador após a partida contra o Godoy Cruz.

Do outro lado, o técnico Mano Menezes terá que mexer no Grêmio. Suspenso pelo terceiro amarelo, o atacante Braithwaite está fora. O recém contratado Carlos Vinícius, livre do Fulham, deve ser escalado. Já o volante Cuéllar está recuperado de lesão e deve iniciar a partida. O treinador também terá a volta do zagueiro Kannemann, porém o experiente defensor deve ser opção no banco de reservas.

Depois da derrota para o Sport, Mano Menezes ameaçou pedir demissão, apesar de ser bancado pela diretoria na mesma coletiva e cobrou uma resposta imediata do time: "Precisa acontecer a curto prazo. Essa é minha promessa para o torcedor. Se não acontecer a curto prazo, não serei eu que vou atrapalhar. Minha parte é entender que não tenho mais nada para tirar da equipe. Esse é meu limite", frisou Mano Menezes.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X GRÊMIO

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Biel, Cuello e Rony. Técnico: Cuca.

GRÊMIO - Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Cristian Oliveira, Alysson e Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).