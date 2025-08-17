Atlético-MG confirma saída e Igor Rabello agradece homenagem: 'Gratidão eterna'

Atlético-MG se despediu neste domingo do zagueiro Igor Rabello, atleta mais antigo do elenco atual, que está acertado com o Fluminense e é aguardado no Rio de Janeiro para exames e assinatura de contrato. Com 30 anos, Rabello encerra sua passagem pelo clube após 204 jogos, 7 gols marcados e nove títulos conquistados.

Antes do início da partida contra o Grêmio, na Arena MRV, o clube promoveu a despedida oficial. No gramado, o defensor recebeu uma camisa especial com o número de partidas disputadas nas costas, entregue pelo CSO Paulo Bracks e pelo diretor de futebol Victor Bagy.

Bastante emocionado, e ao lado da família, Igor Rabello se dirigiu à torcida e ao clube. "Acho que eu disse tudo ali no vídeo, o sentimento é de gratidão eterna. Esse clube maravilhoso. Eu cheguei aqui como um menino, formei minha família, tive o meu filho. Construí uma carreira de títulos, aprendizado também, e consegui o respeito e o carinho de todos. Isso vai ficar para sempre no meu coração. Obrigado a todos. Aqui é Galo!", declarou.

Victor Bagy também fez suas considerações: "É difícil esse momento de despedida, mas saiba que você deixou amigos, admiradores e um legado no Atlético. Em nome da Massa Atleticana e da diretoria do Clube Atlético Mineiro, queria te agradecer por tudo, pelo profissionalismo e caráter. Se tivéssemos mais Igors Rabellos no futebol, ele seria ainda melhor. Obrigado e sucesso na nova etapa".

Nas redes sociais, o Atlético reforçou a homenagem: "Hoje o Atlético se despede do atleta mais antigo do elenco atual. Com 204 partidas disputadas, 7 gols marcados e 9 títulos conquistados, Igor Rabello marcou seu nome em nossa história com uma trajetória de respeito e dedicação! Sorte, sucesso e muita felicidade em seus novos desafios, General. Você sempre será um dos nossos!"