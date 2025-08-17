Atlético-GO x Ferroviária pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Atlético-GO irá receber a visita da Ferroviária no Estádio Antônio Accioly neste domingo, em um duelo pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para as 18h30 (de Brasília).

Onde assistir Atlético-GO x Ferroviária ao vivo?

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como o Atlético-GO chega ao confronto?

Na última rodada da Série B, o Atlético-GO conquistou uma importante vitória. O Rubro-Negro venceu o Botafogo-SP e encerrou um jejum de cinco jogos sem vencer na competição. O time goiano é o 11º colocado com 27 pontos.

Como o Ferroviária chega ao confronto?

A Ferroviária, por sua vez, defende uma invencibilidade de quatro partidas. Com duas vitórias e dois empates, os paulistas não sabem o que é perder há quase um mês. Apesar da boa sequência, a equipe ainda tenta se afastar da zona de rebaixamento, já que ocupa a 14ª posição com 26 pontos.

?? Pedro Bala, ídolo atleticano, esteve presente no CT Dragão do Brasil nesta tarde. O paredão, que permaneceu no rubro-negro por seis temporadas, conquistou títulos históricos como o Goianão (1970) e o Torneio Integração Nacional (1971). VISITA ESPECIAL! ??? pic.twitter.com/hTiZZAhmdb ? Atlético Goianiense (@ACGOficial) August 15, 2025

Histórico de confronto entre Atlético-GO x Ferroviária

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, no primeiro turno da Série B deste ano. Na ocasião, a Ferroviária bateu o Atlético-GO por 2 a 0 na Arena da Fonte Luminosa.

Estatísticas

Após 21 rodadas, o Atlético-GO tem o saldo de gols zerado. A equipe marcou e sofreu as mesmas 21 bolas na rede na competição. Jogando em casa, o Rubro-Negro possui 57,6% de aproveitamento, com cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas.

A Ferroviária está em uma situação semelhante. Com um gol negativo de saldo, os paulistas marcaram 22 gols e sofreram 23. Atuando fora de casa, o clube tem a 11ª melhor campanha da Série B, com duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Atlético-GO na temporada

12 vitórias, 17 empates e 9 derrotas

44 gols marcados (média de 1,16 por jogo)

37 gols sofridos

Artilheiros: Caio Dantas e Marcelinho com sete gols cada

Ferroviária na Temporada

13 vitórias, 12 empates e 13 derrotas

48 gols marcados (média de 1,26 por jogo)

45 gols sofridos

Artilheiros: Quirino, Carlão e Juninho com sete gols cada

Prováveis escalações

Provável escalação Atlético-GO

Paulo Vitor; Valdir Júnior, Alix Vinícius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Kauan e Robert Santos; Kelvin, Lelê e Federico Martínez.



Técnico: Rafael Lacerda

Provável escalação Ferroviária

Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ricardinho, Gustavo Medina e Alencar; Netinho, Ronaldo Alves e Fabrício Daniel; Juninho, Carlão e Edson Lucas.



Técnico: Vinicius Bergantim

Arbitragem de Atlético-GO x Ferroviária

Lucas Guimaraes Rechatiko será o árbitro do confronto, com Henrique Neu Ribeiro e Mauricio Coelho Silva como auxiliares. Daniel Victor Costa comandará o VAR.

Ingressos para Atlético-GO x Ferroviária

Preços dos ingressos

Os valores das entradas são de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia.

Onde comprar

Os ingressos para o confronto estão à venda no site oficial do Atlético-GO e na bilheteria do estádio Antônio Accioly.

Próximo jogo do Atlético-GO

Cuiabá x Atlético-GO | Série B do Campeonato Brasileiro



Data e horário: 24/08 (domingo) | 20h30



Local: Arena Pantanal



Onde assistir: Disney+ e ESPN

Próximo jogo da Ferroviária

Ferroviária x Volta Redonda | Série B do Campeonato Brasileiro



Data e horário: 24/08 (domingo) | 18h30



Local: Fonte Luminosa



Onde assistir: Disney+ e ESPN

Ficha técnica

Jogo: Atlético-GO x Ferroviária



Horário: 18h30 (de Brasília)



Campeonato: 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia



Onde Assistir: ESPN e Disney+