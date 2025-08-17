Topo

Esporte

Atlético-GO x Ferroviária pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

17/08/2025 08h00

O Atlético-GO irá receber a visita da Ferroviária no Estádio Antônio Accioly neste domingo, em um duelo pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para as 18h30 (de Brasília).

Onde assistir Atlético-GO x Ferroviária ao vivo?

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como o Atlético-GO chega ao confronto?

Na última rodada da Série B, o Atlético-GO conquistou uma importante vitória. O Rubro-Negro venceu o Botafogo-SP e encerrou um jejum de cinco jogos sem vencer na competição. O time goiano é o 11º colocado com 27 pontos.

Como o Ferroviária chega ao confronto?

A Ferroviária, por sua vez, defende uma invencibilidade de quatro partidas. Com duas vitórias e dois empates, os paulistas não sabem o que é perder há quase um mês. Apesar da boa sequência, a equipe ainda tenta se afastar da zona de rebaixamento, já que ocupa a 14ª posição com 26 pontos.

Histórico de confronto entre Atlético-GO x Ferroviária

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, no primeiro turno da Série B deste ano. Na ocasião, a Ferroviária bateu o Atlético-GO por 2 a 0 na Arena da Fonte Luminosa.

Estatísticas

Após 21 rodadas, o Atlético-GO tem o saldo de gols zerado. A equipe marcou e sofreu as mesmas 21 bolas na rede na competição. Jogando em casa, o Rubro-Negro possui 57,6% de aproveitamento, com cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas.

A Ferroviária está em uma situação semelhante. Com um gol negativo de saldo, os paulistas marcaram 22 gols e sofreram 23. Atuando fora de casa, o clube tem a 11ª melhor campanha da Série B, com duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Atlético-GO na temporada

  • 12 vitórias, 17 empates e 9 derrotas

  • 44 gols marcados (média de 1,16 por jogo)

  • 37 gols sofridos

  • Artilheiros: Caio Dantas e Marcelinho com sete gols cada

Ferroviária na Temporada

  • 13 vitórias, 12 empates e 13 derrotas

  • 48 gols marcados (média de 1,26 por jogo)

  • 45 gols sofridos

  • Artilheiros: Quirino, Carlão e Juninho com sete gols cada

Prováveis escalações

Provável escalação Atlético-GO

Paulo Vitor; Valdir Júnior, Alix Vinícius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Kauan e Robert Santos; Kelvin, Lelê e Federico Martínez.

Técnico: Rafael Lacerda

Provável escalação Ferroviária

Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ricardinho, Gustavo Medina e Alencar; Netinho, Ronaldo Alves e Fabrício Daniel; Juninho, Carlão e Edson Lucas.

Técnico: Vinicius Bergantim

Arbitragem de Atlético-GO x Ferroviária 

Lucas Guimaraes Rechatiko será o árbitro do confronto, com Henrique Neu Ribeiro e Mauricio Coelho Silva como auxiliares. Daniel Victor Costa comandará o VAR.

Ingressos para Atlético-GO x Ferroviária

Preços dos ingressos 

Os valores das entradas são de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia.

Onde comprar

Os ingressos para o confronto estão à venda no site oficial do Atlético-GO e na bilheteria do estádio Antônio Accioly.

Próximo jogo do Atlético-GO

Cuiabá x Atlético-GO | Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 24/08 (domingo) | 20h30

Local: Arena Pantanal

Onde assistir: Disney+ e ESPN

Próximo jogo da Ferroviária

Ferroviária x Volta Redonda | Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 24/08 (domingo) | 18h30

Local: Fonte Luminosa

Onde assistir: Disney+ e ESPN

Ficha técnica 

Jogo: Atlético-GO x Ferroviária

Horário: 18h30 (de Brasília)

Campeonato: 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia

Onde Assistir: ESPN e Disney+

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Messi brilha na volta aos gramados com assistência de calcanhar em vitória do Inter Miami

Nantes x PSG: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Francês

Milan x Bari: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa da Itália

Dorival "acelera processos" com jovens do Corinthians e antecipa estreia de Vitinho

Atlético-GO x Ferroviária pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Lucas marca pela primeira vez após retorno e cria 'dúvida boa' para Crespo na Libertadores

Sob o brilho de Neymar e com time em evolução, Santos busca 3ª vitória seguida contra o Vasco

Atlético-MG recebe o Grêmio em crise para repetir no Brasileirão o bom momento nas copas

Melhor visitante, Palmeiras tenta 1ª vitória no Nilton Santos desde "virada histórica" no Brasileiro de 2023

Garro explica queda de rendimento no Corinthians: "Meu joelho não está aguentando"

Crespo volta a demonstrar confiança na base e torna Cotia protagonista da vez no São Paulo