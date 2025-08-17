Atlético-GO x Ferroviária pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
O Atlético-GO irá receber a visita da Ferroviária no Estádio Antônio Accioly neste domingo, em um duelo pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para as 18h30 (de Brasília).
Onde assistir Atlético-GO x Ferroviária ao vivo?
A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Como o Atlético-GO chega ao confronto?
Na última rodada da Série B, o Atlético-GO conquistou uma importante vitória. O Rubro-Negro venceu o Botafogo-SP e encerrou um jejum de cinco jogos sem vencer na competição. O time goiano é o 11º colocado com 27 pontos.
Como o Ferroviária chega ao confronto?
A Ferroviária, por sua vez, defende uma invencibilidade de quatro partidas. Com duas vitórias e dois empates, os paulistas não sabem o que é perder há quase um mês. Apesar da boa sequência, a equipe ainda tenta se afastar da zona de rebaixamento, já que ocupa a 14ª posição com 26 pontos.
Histórico de confronto entre Atlético-GO x Ferroviária
As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, no primeiro turno da Série B deste ano. Na ocasião, a Ferroviária bateu o Atlético-GO por 2 a 0 na Arena da Fonte Luminosa.
Estatísticas
Após 21 rodadas, o Atlético-GO tem o saldo de gols zerado. A equipe marcou e sofreu as mesmas 21 bolas na rede na competição. Jogando em casa, o Rubro-Negro possui 57,6% de aproveitamento, com cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas.
A Ferroviária está em uma situação semelhante. Com um gol negativo de saldo, os paulistas marcaram 22 gols e sofreram 23. Atuando fora de casa, o clube tem a 11ª melhor campanha da Série B, com duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas.
Atlético-GO na temporada
- 12 vitórias, 17 empates e 9 derrotas
- 44 gols marcados (média de 1,16 por jogo)
- 37 gols sofridos
- Artilheiros: Caio Dantas e Marcelinho com sete gols cada
Ferroviária na Temporada
- 13 vitórias, 12 empates e 13 derrotas
- 48 gols marcados (média de 1,26 por jogo)
- 45 gols sofridos
- Artilheiros: Quirino, Carlão e Juninho com sete gols cada
Prováveis escalações
Provável escalação Atlético-GO
Paulo Vitor; Valdir Júnior, Alix Vinícius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Kauan e Robert Santos; Kelvin, Lelê e Federico Martínez.
Técnico: Rafael Lacerda
Provável escalação Ferroviária
Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ricardinho, Gustavo Medina e Alencar; Netinho, Ronaldo Alves e Fabrício Daniel; Juninho, Carlão e Edson Lucas.
Técnico: Vinicius Bergantim
Arbitragem de Atlético-GO x Ferroviária
Lucas Guimaraes Rechatiko será o árbitro do confronto, com Henrique Neu Ribeiro e Mauricio Coelho Silva como auxiliares. Daniel Victor Costa comandará o VAR.
Ingressos para Atlético-GO x Ferroviária
Preços dos ingressos
Os valores das entradas são de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia.
Onde comprar
Os ingressos para o confronto estão à venda no site oficial do Atlético-GO e na bilheteria do estádio Antônio Accioly.
Próximo jogo do Atlético-GO
Cuiabá x Atlético-GO | Série B do Campeonato Brasileiro
Data e horário: 24/08 (domingo) | 20h30
Local: Arena Pantanal
Onde assistir: Disney+ e ESPN
Próximo jogo da Ferroviária
Ferroviária x Volta Redonda | Série B do Campeonato Brasileiro
Data e horário: 24/08 (domingo) | 18h30
Local: Fonte Luminosa
Onde assistir: Disney+ e ESPN
Ficha técnica
Jogo: Atlético-GO x Ferroviária
Horário: 18h30 (de Brasília)
Campeonato: 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia
Onde Assistir: ESPN e Disney+