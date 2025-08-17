Topo

Atlético de Madrid perde de virada para o Espanyol em estreia em LaLiga

17/08/2025 18h27

O Atlético de Madrid perdeu para o Espanyol por 2 a 1, de virada, neste domingo, no Stage Front Stadium, em Barcelona, pela primeira rodada de La Liga. Julian Álvarez abriu o placar para os Colchoneros. Miguel Rubio e Milla Peña balançaram as redes para o time catalão.

Jogando fora de casa, o Atlético de Madrid abiu o placar aos 37 minutos em uma linda cobrança de falta de Julian Álvarez da entrada da área. O atacante cobrou com categoria, mandando por cima da barreira e acertando o ângulo da meta rival.

Já o Espanyol empatou a partida aos 28 minutos do segundo tempo. Exposito levantou a bola na área em cobrança de falta, e Miguel Rubio apareceu no segundo pau para completar para o fundo das redes, deixando tudo igual em Barcelona.

No finalzinho da partida, mais precisamente aos 39 minutos, Pere Milla marcou um bonito gol ao receber cruzamento da direita e desviar de cabeça, encobrindo o goleiro Oblak, que se esticou todo, mas não conseguiu evitar o segundo tento do Espanyol.

Nos minutos finais, o Atlético de Madrid até tentou correr atrás do prejuízo, mas não teve tempo suficiente para buscar o empate, tendo de se conformar com a derrota em sua estreia no Campeonato Espanhol.

Confira outros resultados deste domingo de La Liga:

Athletic Bilbao 3 x 2 Sevilla

Celta de Vigo 0 x 2 Getafe

