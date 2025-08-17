Topo

Esporte

Athletic x Criciúma: onde assistir ao vivo, estatísticas, arbitragem e histórico

17/08/2025 20h00

O Athletic recebe o Criciúma nesta segunda-feira, na Arena Sicredi, em São João Del Rei (MG). O duelo, válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 21h (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Athletic x Criciúma ao vivo?

  • Streaming: Disney+

Como chega o Athletic para o confronto

O Athletic espera vencer para afastar a série ruim na Série B. A equipe mineira, 15ª colocada, com 24 pontos, perdeu para o CRB na última rodada e não vence há quatro jogos.

Como chega o Criciúma para o confronto

Do outro lado, o Criciúma tenta manter o bom momento na competição. Com uma derrota nos últimos sete jogos, o time catarinense, que ocupa a sétima posição, com 32 pontos, venceu o Athletico-PR na última rodada.

Histórico de confrontos entre Athletic x Criciúma

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, em jogo que ocorreu neste ano, pelo primeiro turno da Série B. Pela terceira rodada, o Criciúma goleou o Athletic por 4 a 0, no estádio Heriberto Hulse.

Arbitragem de Athletic x Cricíuma

  • Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

  • Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Juarez de Mello Junior

  • VAR: Adriano de Assis Miranda

Ficha técnica de Athletic x Criciúma

  • Jogo: Athletic x Criciúma

  • Campeonato: 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

  • Data: 18 de agosto de 2025, segunda-feira

  • Horário: 21h (de Brasília)

  • Local:Arena Sicredi, em São João Del Rei (MG)

  • Onde assistir: Disney+

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Fla atropela reservas do Inter, mantém liderança e embala para Libertadores

Mirassol x Cruzeiro pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Volta Redonda x CRB pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, arbitragem e histórico

Athletic x Criciúma: onde assistir ao vivo, estatísticas, arbitragem e histórico

Santos x Atlético-MG pelo Brasileirão A2 feminino: onde assistir ao vivo, estatísticas, ingressos e histórico

Paolini confirma favoritismo, vence a 36ª do mundo e enfrenta Swiatek na decisão de Cincinnati

Cianorte e Mixto empatam em primeiro jogo das oitavas da Série D

Palmeiras terá Khellven e Felipe Anderson titulares para enfrentar o Botafogo; veja escalações

Palmeiras tem dupla 'Flaco Roque', e Botafogo escala time misto

Transmissão ao vivo de Botafogo x Palmeiras pelo Brasileirão: veja onde assistir

Mattos vê goleada como "tragédia", pede perdão à torcida e coloca Santos no mercado por novo técnico