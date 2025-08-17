Athletic x Criciúma: onde assistir ao vivo, estatísticas, arbitragem e histórico
O Athletic recebe o Criciúma nesta segunda-feira, na Arena Sicredi, em São João Del Rei (MG). O duelo, válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 21h (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Athletic x Criciúma ao vivo?
- Streaming: Disney+
Como chega o Athletic para o confronto
O Athletic espera vencer para afastar a série ruim na Série B. A equipe mineira, 15ª colocada, com 24 pontos, perdeu para o CRB na última rodada e não vence há quatro jogos.
Como chega o Criciúma para o confronto
Do outro lado, o Criciúma tenta manter o bom momento na competição. Com uma derrota nos últimos sete jogos, o time catarinense, que ocupa a sétima posição, com 32 pontos, venceu o Athletico-PR na última rodada.
Histórico de confrontos entre Athletic x Criciúma
As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, em jogo que ocorreu neste ano, pelo primeiro turno da Série B. Pela terceira rodada, o Criciúma goleou o Athletic por 4 a 0, no estádio Heriberto Hulse.
Arbitragem de Athletic x Cricíuma
- Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro
- Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Juarez de Mello Junior
- VAR: Adriano de Assis Miranda
Ficha técnica de Athletic x Criciúma
- Jogo: Athletic x Criciúma
- Campeonato: 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
- Data: 18 de agosto de 2025, segunda-feira
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local:Arena Sicredi, em São João Del Rei (MG)
- Onde assistir: Disney+