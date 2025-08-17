Athletic x Criciúma: onde assistir ao vivo, estatísticas, arbitragem e histórico

O Athletic recebe o Criciúma nesta segunda-feira, na Arena Sicredi, em São João Del Rei (MG). O duelo, válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 21h (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Athletic x Criciúma ao vivo?

Streaming: Disney+

Como chega o Athletic para o confronto

O Athletic espera vencer para afastar a série ruim na Série B. A equipe mineira, 15ª colocada, com 24 pontos, perdeu para o CRB na última rodada e não vence há quatro jogos.

Como chega o Criciúma para o confronto

Do outro lado, o Criciúma tenta manter o bom momento na competição. Com uma derrota nos últimos sete jogos, o time catarinense, que ocupa a sétima posição, com 32 pontos, venceu o Athletico-PR na última rodada.

Histórico de confrontos entre Athletic x Criciúma

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, em jogo que ocorreu neste ano, pelo primeiro turno da Série B. Pela terceira rodada, o Criciúma goleou o Athletic por 4 a 0, no estádio Heriberto Hulse.

Arbitragem de Athletic x Cricíuma

Árbitro : Jonathan Benkenstein Pinheiro

: Jonathan Benkenstein Pinheiro Assistentes : Tiago Gomes da Silva e Juarez de Mello Junior

: Tiago Gomes da Silva e Juarez de Mello Junior VAR: Adriano de Assis Miranda

Ficha técnica de Athletic x Criciúma