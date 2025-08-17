Topo

Arsenal vence clássico contra o Manchester United na estreia pelo Inglês

17/08/2025 14h35

Neste domingo, o Arsenal venceu o Manchester United por 1 a 0, pela primeira rodada do Campeonato Inglês, em Old Trafford. Ricardo Calafiori marcou o único gol da partida.

Com o resultado, o Arsenal conquista os primeiros três pontos na competição e, pelo saldo de gols, ocupa a sexta posição. Já o Manchester United figura no 15º lugar.

O Arsenal volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Leeds, pela segunda rodada do Inglês, às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium. Já o United encara o Fulham às 12h30, no Craven Cottage.

O jogo

O Arsenal abriu o placar aos 12 minutos. Após cobrança de escanteio de Declan Rice, o goleiro Bayindir tentou afastar, mas a bola passou e Ricardo Calafiori completou de cabeça.

O Manchester United respondeu aos 29 minutos e ofereceu perigo com Dorgu. O atacante recebeu pelo lado esquerdo do ataque, conduziu até a entrada da área e finalizou rasteiro, mas acertou a trave do goleiro Raya.

O United voltou melhor para a etapa complementar e quase empatou aos 27 minutos. Dorgu cruzou para dentro da área e Mbeumo cabeceou para o gol, obrigando Raya a fazer bela defesa.

Aos 43 minutos, os donos da casa voltaram a oferecer perigo, desta vez com o brasileiro Matheus Cunha. O atacante recebeu cruzamento dentro da pequena área e tentou de letra, mas foi travado.

