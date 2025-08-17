Arsenal marca cedo e bate United no primeiro clássico do Campeonato Inglês

O Arsenal foi o visitante indigesto do primeiro clássico da temporada do Campeonato Inglês. Os Gunners derrotaram o Manchester United por 1 a 0, em pleno Old Trafford, neste domingo (17), em jogo válido pela primeira rodada da Premier League 2025/26.

O zagueiro Calafiori marcou o gol do jogo para o Arsenal, logo aos 12 minutos. Depois de sofrer o gol, o United pressionou e contou com um inspirado Matheus Cunha, mas não conseguiu empatar, apesar das chances criadas.

Atual vice do Campeonato Inglês, o Arsenal agora recebe o Leeds United na próxima rodada, no sábado (23).

O Manchester United, por sua vez, visita o Fulham, novamente pelo Campeonato Inglês, no próximo domingo (24).

Matheus Cunha se destaca entre estreantes

O primeiro clássico do Campeonato Inglês estava recheado de estreantes e brasileiros em campo, dos dois lados. O novo camisa 10 do Manchester United foi o destaque da partida, tanto entre os brasileiros em campo, quanto entre os estreantes.

Pelo lado do time da casa, Cunha e Casimiro representavam o Brasil em campo, ambos com passagem pela seleção.

Brigador, participativo e aceso no jogo, Cunha criou chances perigosas para si e para os companheiros, tocando na bola em praticamente todos os lances de ataque do United.

Os reforços de ataque do United tiveram atuação para empolgar a torcida rumo a tempos mais felizes. Mbeumo, Cunha e Sesko mostraram potencial para serem esperanças de gol para o time vermelho de Manchester.

Já pelo lado do Arsenal, o principal reforço da temporada teve atuação mais discreta. Sensação da última temporada em Portugal, o sueco Gyokeres não teve muitas chances de gol e tocou pouco na bola na sua primeira partida de Campeonato Inglês

Gabriel Magalhães conseguiu neutralizar o novo ataque do United com o 'chato' Matheus Cunha dando trabalho para a defesa, mas o Arsenal conseguiu não ser vazado. Martinelli foi mais um a fazer um jogo sem muito brilho.

Lances importantes

Arsenal abriu o placar cedo. Primeira chegada dos Gunners no jogo, saiu o gol. Cobrança de escanteio venenosa de Declan Rice, a bola foi bem fechada e Bayindir não conseguiu afastar. Calafiori apareceu no segundo pau e só empurrou para o fundo das redes.

Nada, professor? Quase uma lambança do goleiro do Arsenal. Raya tentou o drible, acabou se enrolando com a bola e perdeu para Mbeumo. O camaronês caiu na área depois da dividida e pediu pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

Dorgu manda bomba na trave. Jogo animado em Manchester. Dorgu arrancou com espaço pela esquerda, ajeitou e soltou a pancada cruzada de canhota. A bola deu um beijo no pé da trave e saiu.

Que isso, Cunha? Linda jogada do brasileiro na estreia pelo United. Dominou cercado por quatro marcadores, conseguiu se livrar e arrancou, mas chegou sem força na perna e bateu fraquinho, para defesa fácil de Raya.

Defesa sensacional de Raya! Jogada pela esquerda do United, Dorgu cruzou na cabeça de Mbeumo, que cabeceou forte para o chão, a bola quicou e tinha endereço do gol, não fosse o milagre do goleiro do Arsenal.