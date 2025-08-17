Arman Tsarukyan provoca Ilia Topuria e dispara: "Sou melhor na trocação"

Mesmo sem pisar no octógono desde abril de 2024, Arman Tsarukyan continua ativo fora dele. Atual número 2 do ranking peso-leve (70 kg) do UFC, o armênio voltou a reforçar sua ambição de enfrentar Ilia Topuria e, com confiança, afirmou que leva vantagem até mesmo na trocação - especialidade do atual campeão.

Em participação recente no podcast 'JAXXON', o lutador exaltou suas armas ofensivas e garantiu que seu estilo completo o torna tecnicamente superior dentro da divisão. Na avaliação do atleta de 28 anos, o arsenal de Topuria se resume quase exclusivamente ao boxe, o que seria insuficiente diante de um adversário mais versátil.

"Ele tem apenas uma coisa especial, que é o boxe. Mas não é boxe, é MMA - e mesmo na trocação eu sou melhor que ele, com certeza. Meus chutes, cotoveladas, joelhadas sempre funcionam. Ele só tem um boxe bom, e eu também sei lutar. Então, mal posso esperar pra mostrar meu nível para todo mundo", declarou.

Tsarukyan não compete desde a vitória sobre Charles 'Do Bronx', no UFC 300, em abril. No início da temporada, ele era o desafiante oficial ao cinturão, mas acabou se retirando do duelo contra Islam Makhachev no UFC 311 - a apenas um dia do evento - por conta de uma lesão nas costas.

Apesar da ausência recente, o armênio mantém o foco total no título. Dono de um cartel com 22 vitórias e apenas três derrotas, ele planeja conquistar o cinturão e defendê-lo com frequência - além de buscar, futuramente, uma revanche contra Makhachev, agora na divisão dos meio-médios (77 kg).

"Quero ser o maior lutador do mundo porque sei como treino, como me dedico ao esporte. Eu amo demais e me entrego por ele - e isso tem de valer alguma coisa. Vou esperar por ele nos 70 kg", projetou.

Sem chance

Enquanto Tsarukyan se posiciona como o próximo na fila, do outro lado, 'El Matador' parece não compartilhar da mesma visão. Em entrevista recente à plataforma 'Kick', o campeão minimizou a importância do possível desafiante e descartou completamente a possibilidade de encará-lo no octógono.

"Primeiramente, quem se importa com ele? Ele é esquisito, cara. Saiu da luta sem motivo. 'Ah, minhas costas!'. Irmão, não me importo. Eu sou o campeão mundial. Eu nunca vou dar uma chance para ele lutar pelo título. Se fosse o caso, eu diria: 'Tomem meu cinturão, não farei isso'", disparou.

O georgiano radicado na Espanha relembrou o episódio do UFC 311 e criticou a desistência de Tsarukyan às vésperas da luta. Para ele, a atitude abalou a confiança nos bastidores do UFC e, por isso, compromete as chances de uma eventual disputa entre os dois.

