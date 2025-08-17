Aníbal Moreno leva o terceiro cartão amarelo e desfalca o Palmeiras contra o Sport

Aníbal Moreno virou desfalque para o Palmeiras para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Sport. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, pela 20ª rodada, no Nilton Santos, e cumprirá suspensão automática.

O camisa 5 do Verdão foi advertido pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda aos 32 minutos do primeiro tempo depois de cometer uma falta, com um carrinho, em cima de Santiago Rodríguez.

Sem o argentino, Emiliano Martínez é quem deve começar entre os titulares ao lado de Evangelista, como aconteceu contra o Universitario-PER, na goleada por 4 a 0 na ida da Libertadores. Nessa oportunidade, ele começou no banco de reservas por opção de Abel Ferreira.

Atualmente, o Palmeiras conta com três baixas no elenco. São eles Raphael Veiga (dores no púbis), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Bruno Rodrigues (transição física). Desses, Paulinho tem previsão de retorno apenas em 2026.

Antes de voltar a pensar no Brasileirão, porém, o Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o Univesitario, em jogo de volta das oitavas da Libertadores. A bola rola às 21h30, no Allianz Parque. O Verdão tem a vantagem de 4 a 0 construída na ida.