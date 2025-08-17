Topo

Esporte

Aníbal Moreno leva o terceiro cartão amarelo e desfalca o Palmeiras contra o Sport

17/08/2025 22h40

Aníbal Moreno virou desfalque para o Palmeiras para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Sport. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre  o Botafogo, pela 20ª rodada, no Nilton Santos, e cumprirá suspensão automática.

O camisa 5 do Verdão foi advertido pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda aos 32 minutos do primeiro tempo depois de cometer uma falta, com um carrinho, em cima de Santiago Rodríguez.

Sem o argentino, Emiliano Martínez é quem deve começar entre os titulares ao lado de Evangelista, como aconteceu contra o Universitario-PER, na goleada por 4 a 0 na ida da Libertadores. Nessa oportunidade, ele começou no banco de reservas por opção de Abel Ferreira.

Atualmente, o Palmeiras conta com três baixas no elenco. São eles Raphael Veiga (dores no púbis), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Bruno Rodrigues (transição física). Desses, Paulinho tem previsão de retorno apenas em 2026.

Antes de voltar a pensar no Brasileirão, porém, o Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o Univesitario, em jogo de volta das oitavas da Libertadores. A bola rola às 21h30, no Allianz Parque. O Verdão tem a vantagem de 4 a 0 construída na ida.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Vitor Roque ouve elogios de Galvão e agradece: 'Prazer falar com o senhor'

Diniz se derrete por Neymar após consolar santista em goleada: 'Aberração'

Campeões mundiais vencem etapa da Copa do Mundo de XCE de Mountain Bike em São Paulo

Danilo comenta reencontro com o Palmeiras e lamenta derrota do Botafogo

Vitor Roque comemora assistência e valoriza vitória do Palmeiras sobre o Botafogo: "Adversário direto"

Aníbal Moreno leva o terceiro cartão amarelo e desfalca o Palmeiras contra o Sport

Palmeiras é mais eficaz que Botafogo, vence no Rio e cola no Flamengo na ponta do Brasileirão

Weverton se destaca, Palmeiras vence Botafogo e dorme na vice-liderança do Brasileirão

Palmeiras é cirúrgico, vence o Botafogo e vira vice-líder do Brasileirão

Náutico bate o Anápolis e garante vaga antecipada ao quadrangular da Série C

Pan Jr. dia 9: Brasil é campeão na vela e bate EUA na decisão do rúgbi 7