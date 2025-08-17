Ancelotti vai à Arena MRV acompanhar Galo x Grêmio acompanhado de Cerezo

Carlo Ancelotti marcou presença na Arena MRV neste domingo para acompanhar o duelo entre Atlético-MG e Grêmio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador da Seleção Brasileira assistiu ao jogo em um dos camarotes do estádio do Galo acompanhado de Toninho Cerezo. Os dois foram companheiros na década de 1980, quando defenderam a Roma, da Itália.

Além de Ancelotti, estiveram presentes representando a Seleção Brasileira o coordenador de seleções, Rodrigo Caetano, e o preparador físico Cristiano Nunes.

De volta ao Brasil, Ancelotti tem ido a jogos do Campeonato Brasileiro avaliar potenciais convocáveis para a Seleção Brasileira. A próxima data Fifa acontecerá na primeira semana de setembro.

O Brasil enfrentará o Chile, lanterna das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, no dia 4 de setembro, no Maracanã. Já no dia 9 o time canarinho encerra sua campanha no torneio qualificatório contra a Bolívia, na altitude de La Paz.

Vale lembrar que a Seleção Brasileira já confirmou sua classificação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, EUA e México. A equipe verde e amarela garantiu a vaga após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo, em junho.