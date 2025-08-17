Abel cita "condições extraordinárias" ao falar sobre 'caso Al Sadd' e declara: "O Palmeiras sempre há de prevalecer"

Após a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Botafogo neste domingo, o técnico Abel Ferreira comentou sobre o acordo entre o Verdão e o Al-Sadd que encerrou o processo aberto pelo time do Catar na Fifa contra o treinador devido a um pré-contrato que o clube do exterior alega ter sido assinado pelo português, no fim de 2023.

Relatando estar preparado pelo questionamento, o treinador leu sua manifestação, explicou os motivos por ser escolhido ficar, mas despistou sobre a uma atual renovação que, segundo a presidente Leila Pereira, só falta ser assinada por Abel Ferreira.

"Vou ler porque assim é melhor. Já estava preparado para essa pergunta... No final de 2023, tive mais uma vez a possibilidade de sair em condições extraordinárias, mas quando fomos campeões no final de 2023 (do Brasileiro), olhei para minha família... Os mesmos que disseram para eu não vir, foram os mesmos que disseram 'daqui não vamos sair'. Eu disse, contra o Cruzeiro, no Mineirão 'eu fico'. Essa imagem está em todo o lado. E fico pelos meus jogadores, fico por todo estafe e pessoas que trabalham no clube e fico pela nossa torcida. Fico porque sou um treinador de relações, de projeto", disse.

"A maior prova de amor não é dizer todos os dias 'eu te amo', mas escolher ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora, como outros treinadores fizeram na mesma situação que eu. Eu respondi e escolhi ficar. Como disse, sou um treinador de projetos e relações e quero publicamente agradecer todo apoio da diretoria e da assessoria jurídica do clube porque quando eu decidi eu mesmo resolver esse assunto por conta própria, o clube mais uma vez me apoiou. Tudo isto foi sempre partilhado, acompanhado e seguido pela minha esposa, que é o meu maior suporte nas decisões da minha vida pessoal e profissional", seguiu.

Palmeiras e Al Sadd entraram em um acordo nesta semana, encerrando a ação que foi aberta na Fifa em 2024. O acordo envolve a negociação de Giovani. Os clubes abriram mão do cumprimento de uma cláusula prevista na transferência do meia-atacante, que foi formado na base do Palmeiras e vendido ao Al Sadd em julho de 2023.

Abel volta a despistar sobre decisão de renovação com o Palmeiras

Palmeiras e Abel têm uma renovação encaminhada até dezembro de 2027, que coincide com o fim do mandato da presidente Leila Pereira. O treinador revelou que a decisão está nas mãos de sua família, mas que não é o momento certo de definir.

"Em relação ao meu contrato se fico ou não fico esse ano, quem vai decidir é minha família. Mas não é momento nenhum para decidir o que quer que seja. O importante não foi e nem nunca será o Abel. O mais importante será sempre o que for melhor para o Palmeiras. Resumindo, o mais importante é que o Palmeiras ganhe. As pessoas que estão aqui, passarão. O Palmeiras sempre há de prevalecer", afirmou.

O treinador agora prepara o Palmeiras para confirmar a vaga nas quartas da Libertadores após abrir 4 a 0 de vantagem no jogo de ida. O Verdão recebe o Universitario nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.