Vitória reencontra Carpini no Juventude em duelo direto contra a zona de rebaixamento

Vitória e Juventude viraram o primeiro turno do Brasileirão na luta contra o rebaixamento. Em confronto direto, a dupla mede forças neste sábado, às 18h30, no Barradão, em Salvador (BA), pela 20ª rodada, em busca de fôlego na temporada. O duelo marca o reencontro do time baiano contra Thiago Carpini, novo comandante do time gaúcho.

O Vitória está em situação mais confortável, sendo o primeiro time fora da zona de descenso, ocupando a 16ª colocação, com 18 pontos. Entretanto, não vence há quatro jogos e vem de derrota para o São Paulo, por 2 a 0, no Morumbis. Já o Juventude superou o Corinthians, por 2 a 1, na estreia de Carpini. A equipe gaúcha é a vice-lanterna, em 19º, com 14 pontos.

No time baiano, o técnico Fábio Carille não terá o meia Rúben Ismael, que passou por cirurgia no joelho e aumentou a lista de desfalques. Além do meia, o zagueiro Zé Marcos e o volante Ronald Lopes estão fora por suspensão. Por outro lado, Pepê e Cáceres retornam após gancho. O treinador ainda contará com a volta de Erick, que não atuou contra o São Paulo, por questões contratuais.

Fábio Carille aposta na reação do Vitória no segundo turno: "Acredito muito nesse grupo, porque penso que o segundo turno vai ser diferente. Começando por este jogo em casa contra o Juventude. Ninguém vai jogar a toalha. Contamos muito com o apoio do torcedor para reagir na competição", disse o treinador.

Do outro lado, Carpini deve mexer no time gaúcho. Recém contratado junto ao São Paulo, o goleiro Jandrei deve ser a principal novidade entre os titulares. Outro que retorna é o zagueiro Wilker Ángel, que cumpriu suspensão na última rodada. O treinador ainda terá os reforços a sua disposição, como o lateral direito Igor Formiga e o atacante Rafael Bilú. Por sua vez, o atacante Gilberto é desfalque, por estar entregue ao departamento médico.

Após estrear com vitória, Thiago Carpini valorizou o grupo e projeta uma evolução: "Essa vitória não foi minha, foi dos atletas. Eles assimilaram muita coisa em pouco tempo, e isso mostra o potencial que temos para evoluir. Começar vencendo, contra um adversário desse tamanho, de forma organizada e impositiva, mostra que estamos no caminho certo", analisou o treinador. "Mas temos que seguir melhorando, a cada jogo", completou.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X JUVENTUDE

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Raúl Cáceres e Ramon; Ricardo Ryller, Pepê e Romarinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

JUVENTUDE - Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Luís Mandaca; Gabriel Veron, Ênio e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).