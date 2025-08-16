Topo

Esporte

Vitória reencontra Carpini no Juventude em duelo direto contra a zona de rebaixamento

Salvador

16/08/2025 07h00

Vitória e Juventude viraram o primeiro turno do Brasileirão na luta contra o rebaixamento. Em confronto direto, a dupla mede forças neste sábado, às 18h30, no Barradão, em Salvador (BA), pela 20ª rodada, em busca de fôlego na temporada. O duelo marca o reencontro do time baiano contra Thiago Carpini, novo comandante do time gaúcho.

O Vitória está em situação mais confortável, sendo o primeiro time fora da zona de descenso, ocupando a 16ª colocação, com 18 pontos. Entretanto, não vence há quatro jogos e vem de derrota para o São Paulo, por 2 a 0, no Morumbis. Já o Juventude superou o Corinthians, por 2 a 1, na estreia de Carpini. A equipe gaúcha é a vice-lanterna, em 19º, com 14 pontos.

No time baiano, o técnico Fábio Carille não terá o meia Rúben Ismael, que passou por cirurgia no joelho e aumentou a lista de desfalques. Além do meia, o zagueiro Zé Marcos e o volante Ronald Lopes estão fora por suspensão. Por outro lado, Pepê e Cáceres retornam após gancho. O treinador ainda contará com a volta de Erick, que não atuou contra o São Paulo, por questões contratuais.

Fábio Carille aposta na reação do Vitória no segundo turno: "Acredito muito nesse grupo, porque penso que o segundo turno vai ser diferente. Começando por este jogo em casa contra o Juventude. Ninguém vai jogar a toalha. Contamos muito com o apoio do torcedor para reagir na competição", disse o treinador.

Do outro lado, Carpini deve mexer no time gaúcho. Recém contratado junto ao São Paulo, o goleiro Jandrei deve ser a principal novidade entre os titulares. Outro que retorna é o zagueiro Wilker Ángel, que cumpriu suspensão na última rodada. O treinador ainda terá os reforços a sua disposição, como o lateral direito Igor Formiga e o atacante Rafael Bilú. Por sua vez, o atacante Gilberto é desfalque, por estar entregue ao departamento médico.

Após estrear com vitória, Thiago Carpini valorizou o grupo e projeta uma evolução: "Essa vitória não foi minha, foi dos atletas. Eles assimilaram muita coisa em pouco tempo, e isso mostra o potencial que temos para evoluir. Começar vencendo, contra um adversário desse tamanho, de forma organizada e impositiva, mostra que estamos no caminho certo", analisou o treinador. "Mas temos que seguir melhorando, a cada jogo", completou.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X JUVENTUDE

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Raúl Cáceres e Ramon; Ricardo Ryller, Pepê e Romarinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

JUVENTUDE - Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Luís Mandaca; Gabriel Veron, Ênio e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Goiás faz clássico para retomar a liderança e dois jogos na briga por G-4 da Série B

Palmeiras vira chave para o Brasileiro e reencontra o Botafogo após classificação no Mundial

Lesões voltam a atrapalhar o Corinthians e forçam Dorival a apostar na base

Ausência de Rafael abre espaço para jovem goleiro da base estrear pelo profissional do São Paulo

Vitória reencontra Carpini no Juventude em duelo direto contra a zona de rebaixamento

Fumante e anti-herói! Conheça o brasileiro que busca recuperar o protagonismo no UFC

São Paulo preserva e convoca atletas do Sub-20 diante do Sport

Contra o Vasco, Santos tenta repetir sucesso recente como mandante na capital paulista

Saiba como assistir o UFC 319, card com cinco atletas do Esquadrão Brasileiro

Com ataque em ascensão, Vitor Roque pode igualar melhor sequência de gols pelo Palmeiras

Corinthians tenta acabar com jejum de três meses sem vencer em casa pelo Brasileiro