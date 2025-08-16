Topo

Nenê faz no fim, e Juventude arranca empate contra o Vitória fora de casa

Nenê, do Juventude, comemora após marcar gol de empate contra o Vitória - Jhony Pinho/AGIF
Nenê, do Juventude, comemora após marcar gol de empate contra o Vitória Imagem: Jhony Pinho/AGIF

16/08/2025 20h47

Vitória e Juventude empataram por 2 a 2 no Barradão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, hoje (16). Renato Kayzer marcou os dois gols dos mandantes, enquanto Igor Formiga e Nenê anotaram para os visitantes.

Com o resultado, o Vitória alcança os 19 pontos e ocupa a 16ª posição, a três do Vasco, primeiro clube na zona de rebaixamento. Enquanto o Juventude ganha uma posição, ocupando a 18ª, com 15 pontos.

O Juventude volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Vasco, pela 21ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

Também pela competição nacional, o Vitória visita o Flamengo, na segunda-feira (25), às 21h (de Brasília), no Maracanã.

O jogo

Logo no início da partida, aos cinco minutos, o Juventude ficou com um jogador a menos. Último homem na defesa, Cipriano foi expulso após derrubar Aitor, que seguia em direção ao gol. Em campo, o árbitro aplicou o cartão amarelo, mas depois da revisão no VAR, alterou para o vermelho.

Aos 31 minutos, o Vitória aproveitou a superioridade numérica e abriu o placar, com Renato Kayzer. O atacante recebeu cruzamento de Erick pelo lado direito e cabeceou para inaugurar o marcador.

O Vitória ampliou no primeiro minuto do segundo tempo, novamente com Renato Kayzer. Autor do primeiro gol, o jogador aproveitou a bola mal afastada pela defesa do Juventude e acertou o canto inferior direito de Jandrei.

Os visitantes até balançaram as redes aos 11 minutos da etapa complementar. Após confusão dentro da área, o jogador concluiu para o gol, mas foi marcada posição de impedimento na jogada, portanto, gol anulado.

Aos 16 minutos, Néris, zagueiro do Vitória, foi expulso ao acertar chute na cabeça de Gabriel Taliari. Após o choque, o jogador do Juventude precisou ser substituído.

O Juventude diminuiu a distância no placar com Igor Formiga, aos 35 minutos do segundo tempo. Nenê acertou cobrança de escanteio pelo lado esquerdo na cabeça do lateral, que anotou o primeiro dos visitantes na partida.

Aos 52 minutos, o Juventude conseguiu empatar a partida com Nenê, de pênalti, marcado após revisão do VAR devido a toque na mão do jogador do Vitória.

