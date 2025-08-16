UFC 319: Jéssica Bate-Estaca é superada por mexicana e amarga 3ª derrota seguida

Ex-campeã peso-palha (52 kg) do Ultimate, a brasileira Jéssica Andrade vive seu pior momento da carreira. Em ação pelo card preliminar do UFC 319, em Chicago (EUA), neste sábado (16), 'Bate-Estaca' - apelido da paranaense - foi superada pela mexicana Loopy Godinez, por pontos, e sofreu sua terceira derrota consecutiva no octógono mais famoso do mundo.

Superada inclusive na luta em pé, onde, em tese, teria vantagem sobre a rival, Jéssica Bate-Estaca perdeu na decisão unânime dos juízes com triplo 30 a 27 nas papeletas de pontuação. Agora, a ex-campeã - 5ª colocada no ranking dos palhas - amarga cinco derrotas e apenas duas vitórias em suas últimas sete lutas no UFC.

Por outro lado, a mexicana soma agora seis triunfos nos últimos oito compromissos no Ultimate. Godinez, que ocupava a 11ª colocação no top 15 da divisão até 52 kg, deve subir degraus importantes na próxima atualização da lista e se aproximar do topo da categoria.

A luta

Mais cautelosa do que o normal por conta do jogo de grappling da rival, Jéssica teve dificuldades para achar a distância na trocação no primeiro round, sofrendo com a velocidade e precisão de Godinez nos golpes. Por sua vez, a mexicana, mesmo sem conseguir impor seu jogo de quedas, levou vantagem no volume e variação de ataques na luta em pé. No minuto final do assalto, Bate-Estaca finalmente conectou sua mão pesada e levou perigo à oponente.

Com a melhora da brasileira, Godinez voltou para o segundo round com mais sendo de urgência para impor seu jogo de grappling, e logo nos primeiros momentos conseguiu aplicar uma queda. Forte, Bate-Estaca conseguiu se levantar e voltar para a trocação. Novamente em pé, Loopy, mais uma vez, levou a melhor no volume de ataques, se aproveitando também da maior envergadura.

Precisando de um nocaute ou finalização para vencer, a brasileira voltou para o último round com enorme senso de urgência. Na base do abafa, Jéssica teve seus melhores momentos no combate, chegando a abrir um corte no rosto de Godinez, mas também recebeu muitos contra golpes da mexicana, que mostrou evolução na luta em pé.

Confira os resultados do UFC 319:

Loopy Godinez venceu Jéssica Bate-Estaca por decisão unânime dos juízes;

Alexander Hernandez venceu Chase Hooper por nocaute técnico;

Drakkar Klose venceu Edson Barboza por decisão unânime dos juízes;

Karine Killer vs Dione Barbosa por decisão unânime dos juízes;

Joseph Morales venceu Alibi Idiris por finalização.

