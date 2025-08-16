Transmissão ao vivo de Wolverhampton x Manchester City pelo Inglês: onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Wolverhampton e Manchester City entram em campo hoje, às 13h30 (de Brasília), no Molineux Stadium, em Wolverhampton, pela 1ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O City tenta retomar o domínio na Premier League. A equipe viu sua sequência de quatro títulos seguidos ser interrompida.

Time de Guardiola ficou na 3ª colocação na temporada passada. Foram 71 pontos, 13 a menos que o campeão Liverpool.

Wolverhampton quer surpreender. A equipe engrenou após a chegada do técnico Vitor Pereira, somando 42 pontos e terminando na 16ª colocação, após lutar contra o rebaixamento.

