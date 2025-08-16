Topo

Transmissão ao vivo de Wolverhampton x Manchester City pelo Inglês: onde assistir

Pep Guardiola comanda o Manchester City Imagem: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images
16/08/2025 12h30

Wolverhampton e Manchester City entram em campo hoje, às 13h30 (de Brasília), no Molineux Stadium, em Wolverhampton, pela 1ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O City tenta retomar o domínio na Premier League. A equipe viu sua sequência de quatro títulos seguidos ser interrompida.

Time de Guardiola ficou na 3ª colocação na temporada passada. Foram 71 pontos, 13 a menos que o campeão Liverpool.

Wolverhampton quer surpreender. A equipe engrenou após a chegada do técnico Vitor Pereira, somando 42 pontos e terminando na 16ª colocação, após lutar contra o rebaixamento.

Wolverhampton x Manchester City -- Campeonato Inglês

  • Data e hora: 16 de agosto, às 13h30 (de Brasília)
  • Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

