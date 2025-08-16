Transmissão ao vivo de Vitória x Juventude pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Vitória e Juventude se enfrentam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Vitória não vence há quatro partidas e está próximo à zona do rebaixamento. A equipe baiana foi derrotada pelo São Paulo na rodada passada.

O Juventude voltou a vencer após quatro derrotas seguidas. O Jaconero superou o Corinthians por 2 a 1 no último compromisso.

