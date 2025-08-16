Transmissão ao vivo de Vitória x Juventude pelo Brasileirão: veja onde assistir
Vitória e Juventude se enfrentam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
O Vitória não vence há quatro partidas e está próximo à zona do rebaixamento. A equipe baiana foi derrotada pelo São Paulo na rodada passada.
O Juventude voltou a vencer após quatro derrotas seguidas. O Jaconero superou o Corinthians por 2 a 1 no último compromisso.
Vitória x Juventude -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 16 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Barradão, em Salvador (BA)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)