Transmissão ao vivo de Vitória x Juventude pelo Brasileirão: veja onde assistir

Gabriel Taliari celebra gol do Juventude Imagem: ANTONIO MACHADO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

16/08/2025 17h00

Vitória e Juventude se enfrentam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Vitória não vence há quatro partidas e está próximo à zona do rebaixamento. A equipe baiana foi derrotada pelo São Paulo na rodada passada.

O Juventude voltou a vencer após quatro derrotas seguidas. O Jaconero superou o Corinthians por 2 a 1 no último compromisso.

Vitória x Juventude -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 16 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Barradão, em Salvador (BA)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

