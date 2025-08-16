Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Vila Nova x Goiás pela Série B: veja onde assistir

Anselmo Ramon em ação pelo Goiás Imagem: Comunicação / Goiás E.C.
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

16/08/2025 17h00

Vila Nova e Goiás se enfrentam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no OBA, em Goiânia, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Vila Nova voltou a vencer após duas derrotas seguidas e quer ampliar a sequência positiva. O Tigre venceu o Paysandu por 1 a 0, fora de casa.

Já o Goiás não vencia há três jogos, mas retomou o caminho das vitórias. O Esmeraldino superou o Operário por 2 a 1, na Serrinha.

Vila Nova x Goiás -- Série B do Brasileiro

  • Data e hora: 16 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

