Transmissão ao vivo de Sport x São Paulo pelo Brasileirão: veja onde assistir

16/08/2025 17h00

Sport e São Paulo medem forças hoje, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

O Sport, enfim, conquistou sua primeira vitória no Brasileirão. Fora de casa, o Leão derrotou o Grêmio por 1 a 0 e tenta engatar uma sequência positiva para deixar a lanterna.

O São Paulo atravessa um bom momento, somando cinco vitórias seguidas. No último compromisso pelo nacional, o Tricolor superou o Vitória por 2 a 0 e segue firme de olho no G4.

Hernán Crespo vai preservar alguns titulares. De olho no duelo na Libertadores, o treinador argentino vai mandar um time misto a campo, com ausências do goleiro Rafael e o atacante Luciano.

Sport x São Paulo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 16 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

