Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Mallorca x Barcelona pelo Espanhol: veja onde assistir

Yamal comemora gol do Barcelona - Divulgação/Barcelona
Yamal comemora gol do Barcelona Imagem: Divulgação/Barcelona
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

16/08/2025 13h00

Mallorca e Barcelona duelam na tarde de hoje, às 14h30 (de Brasília), no Mallorca Son Moix, em Maiorca, pela 1ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

Relacionadas

Ter Stegen permite envio de relatório médico e retoma braçadeira do Barça

Ex-Barcelona anuncia aposentadoria aos 23 anos após problema cardíaco

Raphinha e Vini Jr são indicados à Bola de Ouro; veja lista

Atual campeão espanhol, o Barcelona inicia a temporada com a meta de largar com vitória. Sob o comando de Hansi Flick, o clube mira o 29º troféu de La Liga.

O Mallorca mira uma evolução. A equipe encerrou a temporada na 10ª posição, somando 48 pontos, apenas quatro a menos que o Rayo Vallecano, que ficou com a última vaga para as competições europeias.

Mallorca x Barcelona -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 16 de agosto, às 14h30 (de Brasília)
  • Local: Mallorca Son Moix, em Maiorca (ESP)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Roma empata com time saudita em último teste da pré-temporada

Sub-17 do Palmeiras fecha 2ª fase do Paulista com goleada sobre Barretos; sub-15 perde

Santos encerra preparação para enfrentar o Vasco; veja provável escalação

Lyon vence o Lens fora de casa pela primeira rodada do Francês

Inglês: Semenyo, do Bournemouth, agradece apoio após sofrer injúria na estreia

Corinthians define data de eleição após impeachment; veja cenário presidencial

Onde vai passar Sport x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de Mallorca x Barcelona pelo Espanhol: veja onde assistir

Richarlison brilha, e Tottenham vence Burnley em estreia pelo Inglês

Cartas, Pokémon e QI 158: conheça Terence Atmane, sensação em Cincinnati

Jogador da seleção do Taiti sofre acidente de moto e morre aos 24 anos