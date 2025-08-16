Transmissão ao vivo de Mallorca x Barcelona pelo Espanhol: veja onde assistir
Mallorca e Barcelona duelam na tarde de hoje, às 14h30 (de Brasília), no Mallorca Son Moix, em Maiorca, pela 1ª rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.
Atual campeão espanhol, o Barcelona inicia a temporada com a meta de largar com vitória. Sob o comando de Hansi Flick, o clube mira o 29º troféu de La Liga.
O Mallorca mira uma evolução. A equipe encerrou a temporada na 10ª posição, somando 48 pontos, apenas quatro a menos que o Rayo Vallecano, que ficou com a última vaga para as competições europeias.
