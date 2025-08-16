Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Fluminense x Fortaleza pelo Brasileirão: veja onde assistir

Canobbio comemora gol do Fluminense - Jorge Rodrigues/AGIF
Canobbio comemora gol do Fluminense Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

16/08/2025 14h30

Fluminense e Fortaleza medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Flu vence com lambança e golaço em 15 min e fica perto das quartas da Sula

Copa do Brasil: Sorteio coloca três maiores campeões vivos do mesmo lado

Brasileirão fecha turno do asterisco e consagra 10 anos de Fla x Palmeiras

O Fluminense reagiu após a má fase pós-Mundial. Chegou a esta rodada com duas partidas de invencibilidade no Brasileirão, vindo de um 3 a 3 contra o Bahia.

O time de Renato Gaúcho também se apoia no bom resultado na Sul-Americana. Os cariocas venceram o América de Cali por 2 a 1, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final.

O Fortaleza atravessa momento negativo. Não vence há três rodadas no Brasileirão, sofreu 5 a 0 do Botafogo, e empatou em 0 a 0 com o Vélez no meio de semana, pela Libertadores.

Fluminense x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 16 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

City goleia na estreia da Premier League e Richarlison brilha com voleio pelo Tottenham

Com dois de Haaland, City vence e estraga estreia de Arias pelo Wolves

Melhor do mundo em 2024, Emilly revela dificuldades antes de despontar no futsal

Onde vai passar Corinthians x Bahia pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Marcos Rocha se despede do Palmeiras após sete temporadas e exalta passagem: "Nossa história fala por si"

Transmissão ao vivo de Ceará x RB Bragantino pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Fluminense x Fortaleza pelo Brasileirão: veja onde assistir

Marcos Rocha se despede do Palmeiras após ciclo vitorioso: 'Feliz e em paz'

Roma empata com time saudita em último teste da pré-temporada

Sub-17 do Palmeiras fecha 2ª fase do Paulista com goleada sobre Barretos; sub-15 perde

Santos encerra preparação para enfrentar o Vasco; veja provável escalação