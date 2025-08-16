Transmissão ao vivo de Fluminense x Fortaleza pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Fluminense e Fortaleza medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Premiere (pay-per-view).

O Fluminense reagiu após a má fase pós-Mundial. Chegou a esta rodada com duas partidas de invencibilidade no Brasileirão, vindo de um 3 a 3 contra o Bahia.

O time de Renato Gaúcho também se apoia no bom resultado na Sul-Americana. Os cariocas venceram o América de Cali por 2 a 1, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final.

O Fortaleza atravessa momento negativo. Não vence há três rodadas no Brasileirão, sofreu 5 a 0 do Botafogo, e empatou em 0 a 0 com o Vélez no meio de semana, pela Libertadores.

