Transmissão ao vivo de Corinthians x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir
Corinthians e Bahia medem forças na noite de hoje, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Corinthians atravessa um momento complicado. O Alvinegro venceu só uma vez nos últimos dez jogos e perdeu para o Juventude por 2 a 0, em Caxias do Sul, na rodada passada.
Dorival Júnior terá problemas para escalar o time. Yuri Alberto, Memphis Depay e Romero são alguns dos nomes que não ficam à disposição da comissão técnica.
O Bahia mira uma recuperação. Após dois empates seguidos, o Tricolor que voltar a vencer longe de Salvador.
Corinthians x Bahia -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 16 de agosto, às 21h (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)