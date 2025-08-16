Topo

Transmissão ao vivo de Corinthians x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

16/08/2025 19h30

Corinthians e Bahia medem forças na noite de hoje, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Corinthians atravessa um momento complicado. O Alvinegro venceu só uma vez nos últimos dez jogos e perdeu para o Juventude por 2 a 0, em Caxias do Sul, na rodada passada.

Dorival Júnior terá problemas para escalar o time. Yuri Alberto, Memphis Depay e Romero são alguns dos nomes que não ficam à disposição da comissão técnica.

O Bahia mira uma recuperação. Após dois empates seguidos, o Tricolor que voltar a vencer longe de Salvador.

Corinthians x Bahia -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 16 de agosto, às 21h (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

