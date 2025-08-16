Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Ceará x RB Bragantino pelo Brasileirão: veja onde assistir

Pedro Raul comemora o gol do Ceará - Lucas Emanuel/AGIF
Pedro Raul comemora o gol do Ceará Imagem: Lucas Emanuel/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

16/08/2025 14h30

Ceará e Red Bull Bragantino duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Brasileirão: assista aos gols de todos os jogos da 19ª rodada do torneio

Internacional aproveita vacilos do Bragantino, vence e se afasta do Z4

Flamengo, São Paulo, Botafogo e Inter vencem na 19ª rodada; veja os gols

O Ceará vive fase irregular no Brasileirão. Foram três derrotas nas últimas cinco partidas, incluindo o 2 a 1 para o Palmeiras, fora de casa.

O Bragantino mergulhou num momento difícil. Já são sete derrotas seguidas na temporada e cinco pelo Brasileirão, a última por 3 a 1 para o Internacional, em casa.

Ceará x Red Bull Bragantino -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 16 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Castelão, em Fortaleza (CE)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

City goleia na estreia da Premier League e Richarlison brilha com voleio pelo Tottenham

Com dois de Haaland, City vence e estraga estreia de Arias pelo Wolves

Melhor do mundo em 2024, Emilly revela dificuldades antes de despontar no futsal

Onde vai passar Corinthians x Bahia pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Marcos Rocha se despede do Palmeiras após sete temporadas e exalta passagem: "Nossa história fala por si"

Transmissão ao vivo de Ceará x RB Bragantino pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Fluminense x Fortaleza pelo Brasileirão: veja onde assistir

Marcos Rocha se despede do Palmeiras após ciclo vitorioso: 'Feliz e em paz'

Roma empata com time saudita em último teste da pré-temporada

Sub-17 do Palmeiras fecha 2ª fase do Paulista com goleada sobre Barretos; sub-15 perde

Santos encerra preparação para enfrentar o Vasco; veja provável escalação