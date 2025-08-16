Transmissão ao vivo de Ceará x RB Bragantino pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Ceará e Red Bull Bragantino duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Premiere (pay-per-view).

O Ceará vive fase irregular no Brasileirão. Foram três derrotas nas últimas cinco partidas, incluindo o 2 a 1 para o Palmeiras, fora de casa.

O Bragantino mergulhou num momento difícil. Já são sete derrotas seguidas na temporada e cinco pelo Brasileirão, a última por 3 a 1 para o Internacional, em casa.

Ceará x Red Bull Bragantino -- Campeonato Brasileiro