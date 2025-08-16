Torcedores vandalizam ônibus do Grêmio e deixam um ferido

Cenas lamentáveis ocorreram pela tarde deste sábado no aeroporto de Porto Alegre. Torcedores acessaram uma área privada onde se localizava o ônibus da delegação do Grêmio, que iria embarcar para Belo Horizonte. Os agressores tentaram invadir o veículo e, na confusão, o segurança do clube, Fernandão, acabou ferido.

O funcionário foi prontamente atendido em unidade de saúde, fez exame de corpo de delito e registrou boletim de ocorrência.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense repudia veementemente os fatos ocorridos hoje, 16, durante o embarque para Belo Horizonte", publicou o clube.

"A Diretoria do Grêmio assegura que está tomando todas as providências junto às autoridades para o esclarecimento dos fatos e vai colaborar com as investigações para que os agressores sejam punidos no rigor da lei", completou.

RELACIONADOS ??? Estes são os atletas à disposição para representar o Tricolor no duelo com o Atlético-MG!#Brasileirão2025 #CAMxGRE pic.twitter.com/qGKV1KlBIe ? Grêmio FBPA (@Gremio) August 16, 2025

Na nota, o Grêmio também afirma que, ao identificar os agressores, irá bani-los de partidas do clube na Arena.

O Imortal embarcava para Belo Horizonte para visitar o Atlético-MG em um duelo pelo Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena MRV, às 16h (de Brasília) deste domingo.