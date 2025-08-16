Sub-17 do Palmeiras fecha 2ª fase do Paulista com goleada sobre Barretos; sub-15 perde

O Palmeiras sub-17 encerrou a segunda fase do Campeonato Paulista da categoria com uma vitória avassaladora sobre o Barretos, neste sábado (16), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

O time alviverde venceu por 7 a 0, com gols de Bernardo (duas vezes), Fred, Eduardo, Felipe, Raphael e Wesley, consolidando a liderança do Grupo 24 com 16 pontos, 15 vitórias e apenas um empate. A equipe ainda soma impressionantes 72 gols marcados e apenas seis sofridos, mostrando grande poder ofensivo e consistência defensiva.

O sub-15 do Palmeiras, por outro lado, foi superado pelo Itaquaquecetuba por 1 a 0, mas encerrou a primeira fase do Paulista com 12 pontos, liderando o Grupo 24. Ao longo da campanha, o time conquistou 14 vitórias em 16 jogos, com 51 gols marcados e sete sofridos, garantindo a classificação para a terceira fase.

Na próxima etapa do Paulista, tanto o sub-15 quanto o sub-17 integrarão o Grupo 28. O sub-15 terá pela frente Audax, Grêmio Prudente e Monte Azul, enquanto o sub-17 enfrentará Catanduva, Grêmio Prudente e Itaquaquecetuba. As equipes disputarão turno e returno, e os dois melhores colocados avançam às oitavas de final.

Além do Estadual, o sub-17 também disputa o Campeonato Brasileiro da categoria e terá o América-MG como próximo adversário, na terça-feira (19), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri. Com desempenho sólido e histórico vitorioso, o Verdão mira continuar dominando as categorias de base e somando novos títulos ao seu currículo.