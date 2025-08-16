Stephan Barcha vence e Marlon Zanotelli é 3º no Internacional de Deauville

Deu Brasil no Prêmio Institut Esthederm, prova de velocidade a 1.45m, fechando o sábado, no Internacional 4 Deauville Classics, na França. Stephan Barcha com Dirka Império Egípcio garantiu o topo do pódio, sem faltas, em 53s44, superando demais 81 conjuntos. Stephan, atual campeão pan-americano, também levou Chevaux Hex Lup Império Egípcio ao 4º posto, percurso limpo, com 55s84.

A vitória foi a segunda de Stephan com Dirka Imperio Egípcio, sela francesa de 12 anos, que também venceu uma prova de velocidade a 1.35m.

Mais cedo, o cavaleiro olímpico brasileiro Marlon Zanotelli, campeão pan-americano 2019, emplacou em 3º lugar no Grand Prix Range Over, a 1.50m, montando Gloria Massuere, sela francesa de apenas nove anos. Dos 74 conjuntos, 13 foram ao desempate. Marlon e Gloria Massuere, filha de Quality em Diamant de Semilly cruzaram a linha de chegada em 34s94. A vitória foi do francês Julien Epaillard montando Easy Up de Grandy, percurso limpo, com 34s28.

Na sexta-feira, João Victor Castro e Stephan garantiram dobradinha brasileira no grupo 2 da prova, a 1.40m, em duas fases no Internacional 4 Deauville Classics, na França. João apresentando Charon van Moeshof venceu sem faltas em 29s23 e Stephan com seu Chevaux Hex Lup Império Egípcio foi vice, percurso limpo, 29s58, entre 48 conjuntos. Além dele, em prova, a 1.30m, Gilberto Sayão da Silva com Chandon Boue foi 5º colocado, entre 51 conjuntos.

Neste domingo, o GP Longines Region Normandie, a 1.55m, encerra a tradicional competição francesa com forte participação brasileira. Ao lado de Stephan largaram pelo Brasil Stephan Barcha, Yuri Mansur, João Victor Castro, Mariana Frauches Chaves e Stephanie Macieira.

De terça à domingo da próxima semana, o hipismo brasileiro estará a postos no Concurso de Salto Internacional e Nacional CSI4-W Longines São Paulo Horse Show, principal Concurso Hípico em recinto fechado da América Latina, que chega a sua 35ª edição na Sociedade Hípica Paulista. Ao todo estão programadas 23 provas Internacionais e Nacionais com 2 milhões de reais em jogo, premiação recorde na temporada 2025, com participação da elite do esporte no principal concurso em recinto fechado da América do Sul.

O evento conta com seis provas Internacionais fechando com o GP Longines - Troféu Jayme Loureiro Filho, a 1.60m, válido como qualificativa para a Final Copa do Mundo 2026 e 7ª etapa do ranking brasileiro Senior Top 2025.

Encontra-se na liderança do ranking brasileiro Senior Top 2025, com 207 pontos, o campeão pan-americano e cavaleiro olímpico Stephan Barcha, campeão do GP Indoor 2021. A vice-liderança no ranking está com Raphael Machado Leite, 199 pontos, seguido por José Roberto Reynoso Fernandez Filho, tetracampeão do GP Indoor 2010/2017/2018/2019, que vem de vitória no Campeonato Brasileiro Senior Top 2025 e acumula 179 pontos.