Sport x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão
Sport e São Paulo entram em campo na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O Sport venceu seu primeiro jogo no Brasileirão. Fora de casa, o Leão superou o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre.
São Paulo vem numa sequência positiva no nacional, com cinco vitórias seguidas. A comissão técnica vai preservar alguns jogadores do elenco, como o goleiro Rafael e o atacante Luciano no duelo de hoje.
Empate importante na Libertadores. No meio de semana, o Tricolor segurou o Atlético Nacional em Medellín, na Colômbia. Agora, uma vitória simples no Morumbis é suficiente para ficar com a vaga.
Sport x São Paulo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 16 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)