São Paulo encara Sport com Tapia no ataque e Young no gol; veja escalações

Tapia será titular do São Paulo contra o Sport - Marco Miatelo/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL

16/08/2025 17h38

São Paulo e Sport estão escalados para o jogo de hoje, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Brasileirão 2025.

O que aconteceu

O time paulista joga com Young; Maik, Alan Franco, Sabino e Patryck; Luan, Pablo Maia e Rodriguinho; Ferreirinha, Gonzalo Tapia e Juan Dinenno.

'Novo esquema'. O técnico Hernán Crespo abre mão da formação com três zagueiros e manda a campo o time no 4-3-3. Young e Tapia estreiam como titular, assim como Dinenno. Já Lucas Moura segue no banco de reservas.

Time misto. O comandante argentino optou por preservar o goleiro Rafael, os meio-campistas Alisson e Marcos Antônio e o atacante Luciano por conta da proximidade com o jogo do meio de semana, contra o Atlético Nacional, pela Copa Libertadores.

Já o Sport de Daniel Paulista joga com Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Derik.

