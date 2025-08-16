São Paulo encara Sport com Tapia no ataque e Young no gol; veja escalações
São Paulo e Sport estão escalados para o jogo de hoje, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Brasileirão 2025.
O que aconteceu
O time paulista joga com Young; Maik, Alan Franco, Sabino e Patryck; Luan, Pablo Maia e Rodriguinho; Ferreirinha, Gonzalo Tapia e Juan Dinenno.
'Novo esquema'. O técnico Hernán Crespo abre mão da formação com três zagueiros e manda a campo o time no 4-3-3. Young e Tapia estreiam como titular, assim como Dinenno. Já Lucas Moura segue no banco de reservas.
Time misto. O comandante argentino optou por preservar o goleiro Rafael, os meio-campistas Alisson e Marcos Antônio e o atacante Luciano por conta da proximidade com o jogo do meio de semana, contra o Atlético Nacional, pela Copa Libertadores.
Já o Sport de Daniel Paulista joga com Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Derik.