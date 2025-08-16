São Paulo supera lambança de goleiro reserva, reage e empata com Sport
Com time reserva, o São Paulo viu o Sport abrir dois gols de vantagem na Ilha do Retiro, mas pressionou e buscou empate por 2 a 2 neste sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O time da casa largou na frente após uma lambança de Young, aos 5min de jogo. O goleiro de 23 anos e 2,02 metros, que estreou com a camisa tricolor, saiu jogando errado com os pés e entregou a bola para o experiente Lucas Lima, que não desperdiçou.
O Sport ampliou no segundo tempo com os mesmos 5min no relógio. Desta vez, Derik Lacerda subiu entre os zagueiros e cabeceou firme para ampliar para os anfitriões.
O São Paulo pressionou e chegou ao empate. Primeiro, diminuiu com Lucas Moura, que havia entrado no intervalo, de cabeça, aos 21min da etapa final. E tanto pressionou que conseguiu chegar ao gol do empate já nos acréscimos, com Maik.
O Tricolor paulista vai a 29 pontos, chega a seis jogos de invencibilidade no Brasileirão e dorme no G-6. Já o Sport vai a dez e segue na lanterna.
O São Paulo volta a campo já na terça-feira para a volta das oitavas da Libertadores, contra o Atletico Nacional, no MorumBis, às 21h30 (de Brasília). Já o Sport tem mais de uma semana até o seu proximo compromisso e volta ao gramado apenas na segunda-feira, dia 25, quando visita o Palmeiras no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão.
Young faz lambança, mas depois dribla
Joia de Cotia, Young ganhou chance por opção de Hernán Crespo, que preferiu poupar quatro jogadores titulares para o jogo de terça-feira, entre eles Rafael —além de Alisson, Marcos Antônio e Luciano. O goleiro de 23 anos, porém, não aproveitou a oportunidade, ao menos desta vez.
Ele tentou forçar o passe entre dois jogadores do Sport que cercavam a área. Lucas Lima foi mais esperto, roubou a bola e finalizou por entre as pernas do goleiro. Mas engana-se quem acha que Young se abalou com o lance. Apesar da trapalhada, ele voltou a tentar outros passes quando pressionado, arriscou até um drible e ganhou apoio da comissão técnica do São Paulo no banco de reservas.
Gols e lances importantes
1 a 0. Young faz lambança, e Sport abre o placar logo aos 5. O goleiro estreante forçou o passe para Pablo Maia na saída de bola e entregou de presente para Lucas Lima, que finalizou entre as pernas de Young para abrir o placar.
Quase um golaço! Em cobrança de escanteio da esquerda aos 25min do primeiro tempo, Rodriguinho cruzou para a segunda trave, Pablo Maia girou o corpo e finalizoubonito de canhota, pegando a bola no ar. Ela triscou o travessão e foi para fora.
2 a 0. Gol de centroavante! Aos 5min, agora do segundo tempo, Matheus Alexandre cruzou da ponta direita, Derik Lacerda subiu entre Sabino e Alan Franco e cabeceou firme, no cantinho esquerdo do gol, para ampliar.
2 a 1. São Paulo encosta! No segundo escanteio seguido pela direita, Henrique cruzou fechado de canhota, Lucas se antecipou a Rafael Thyere, testou firme na entrada da pequena área e mandou no canto esquerdo do gol para diminuir.
Gabriel defende! Aos 24', Ferraresi conduziu pelo campo de ataque e deu ótimo passe para André Silva na grande área. O atacante dominou girando para a canhota, chutou rasteiro, com força, e Gabriel espalmou.
Gabriel defende, de novo! Aos 25', Henrique limpou para a canhota e chutou colocado de fora da área. Gabriel caiu no cantinho esquerdo para espalmar mais uma.
Empata o São Paulo! Aos 46', Tapia recebeu ótimo passe de Bobadilla pelo lado esquerdo da área e cruzou rasteiro. Rafael Thyere desviou contra a própria trave, Kevyson cortou mal, e Ramon salvou em cima da linha. No rebote, Maik encheu o pé da entrada da área, e Ramon tentou bloquear mais uma vez, mas a bola entrou.
FICHA TÉCNICA
SPORT 2 X 2 SÃO PAULO
Data: 16 de agosto de 2025 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas (ambos do PR)
VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)
Gols: Lucas Lima, aos 5min do primeiro tempo; Derik Lacerda, aos 5min, Lucas Moura, aos 21min, e Maik, aos 46min do segundo tempo
Cartões amarelos: Rivera, Derik Lacerda, Kevyson e Lucas Lima (Sport)
SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús (Kevyson); Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima (João Silva); Matheusinho (Pedro Augusto), Léo Pereira (Barletta) e Derik Lacerda (Pablo). Técnico: Daniel Paulista
SÃO PAULO: Young; Maik, Alan Franco (Ferraresi), Sabino e Patryck; Pablo Maia, Luan (Bobadilla) e Rodriguinho (Lucas Moura); Tapia, Ferreira (Henrique) e Dinenno (André Silva). Técnico: Hernán Crespo