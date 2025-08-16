São Paulo supera lambança de goleiro reserva, reage e empata com Sport

Com time reserva, o São Paulo viu o Sport abrir dois gols de vantagem na Ilha do Retiro, mas pressionou e buscou empate por 2 a 2 neste sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time da casa largou na frente após uma lambança de Young, aos 5min de jogo. O goleiro de 23 anos e 2,02 metros, que estreou com a camisa tricolor, saiu jogando errado com os pés e entregou a bola para o experiente Lucas Lima, que não desperdiçou.

O Sport ampliou no segundo tempo com os mesmos 5min no relógio. Desta vez, Derik Lacerda subiu entre os zagueiros e cabeceou firme para ampliar para os anfitriões.

O São Paulo pressionou e chegou ao empate. Primeiro, diminuiu com Lucas Moura, que havia entrado no intervalo, de cabeça, aos 21min da etapa final. E tanto pressionou que conseguiu chegar ao gol do empate já nos acréscimos, com Maik.

O Tricolor paulista vai a 29 pontos, chega a seis jogos de invencibilidade no Brasileirão e dorme no G-6. Já o Sport vai a dez e segue na lanterna.

O São Paulo volta a campo já na terça-feira para a volta das oitavas da Libertadores, contra o Atletico Nacional, no MorumBis, às 21h30 (de Brasília). Já o Sport tem mais de uma semana até o seu proximo compromisso e volta ao gramado apenas na segunda-feira, dia 25, quando visita o Palmeiras no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Imagem: Marlon Costa/AGIF

Young faz lambança, mas depois dribla

Joia de Cotia, Young ganhou chance por opção de Hernán Crespo, que preferiu poupar quatro jogadores titulares para o jogo de terça-feira, entre eles Rafael —além de Alisson, Marcos Antônio e Luciano. O goleiro de 23 anos, porém, não aproveitou a oportunidade, ao menos desta vez.

Ele tentou forçar o passe entre dois jogadores do Sport que cercavam a área. Lucas Lima foi mais esperto, roubou a bola e finalizou por entre as pernas do goleiro. Mas engana-se quem acha que Young se abalou com o lance. Apesar da trapalhada, ele voltou a tentar outros passes quando pressionado, arriscou até um drible e ganhou apoio da comissão técnica do São Paulo no banco de reservas.

Gols e lances importantes

1 a 0. Young faz lambança, e Sport abre o placar logo aos 5. O goleiro estreante forçou o passe para Pablo Maia na saída de bola e entregou de presente para Lucas Lima, que finalizou entre as pernas de Young para abrir o placar.

Quase um golaço! Em cobrança de escanteio da esquerda aos 25min do primeiro tempo, Rodriguinho cruzou para a segunda trave, Pablo Maia girou o corpo e finalizoubonito de canhota, pegando a bola no ar. Ela triscou o travessão e foi para fora.

2 a 0. Gol de centroavante! Aos 5min, agora do segundo tempo, Matheus Alexandre cruzou da ponta direita, Derik Lacerda subiu entre Sabino e Alan Franco e cabeceou firme, no cantinho esquerdo do gol, para ampliar.

2 a 1. São Paulo encosta! No segundo escanteio seguido pela direita, Henrique cruzou fechado de canhota, Lucas se antecipou a Rafael Thyere, testou firme na entrada da pequena área e mandou no canto esquerdo do gol para diminuir.

Gabriel defende! Aos 24', Ferraresi conduziu pelo campo de ataque e deu ótimo passe para André Silva na grande área. O atacante dominou girando para a canhota, chutou rasteiro, com força, e Gabriel espalmou.

Gabriel defende, de novo! Aos 25', Henrique limpou para a canhota e chutou colocado de fora da área. Gabriel caiu no cantinho esquerdo para espalmar mais uma.

Empata o São Paulo! Aos 46', Tapia recebeu ótimo passe de Bobadilla pelo lado esquerdo da área e cruzou rasteiro. Rafael Thyere desviou contra a própria trave, Kevyson cortou mal, e Ramon salvou em cima da linha. No rebote, Maik encheu o pé da entrada da área, e Ramon tentou bloquear mais uma vez, mas a bola entrou.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 2 SÃO PAULO

Data: 16 de agosto de 2025 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas (ambos do PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Gols: Lucas Lima, aos 5min do primeiro tempo; Derik Lacerda, aos 5min, Lucas Moura, aos 21min, e Maik, aos 46min do segundo tempo

Cartões amarelos: Rivera, Derik Lacerda, Kevyson e Lucas Lima (Sport)

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús (Kevyson); Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima (João Silva); Matheusinho (Pedro Augusto), Léo Pereira (Barletta) e Derik Lacerda (Pablo). Técnico: Daniel Paulista

SÃO PAULO: Young; Maik, Alan Franco (Ferraresi), Sabino e Patryck; Pablo Maia, Luan (Bobadilla) e Rodriguinho (Lucas Moura); Tapia, Ferreira (Henrique) e Dinenno (André Silva). Técnico: Hernán Crespo