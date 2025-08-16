Topo

Sinner derruba algoz de Fonseca, iguala Nadal e vai à final em Cincinnati

Jannik Sinner celebra vitória sobre Terence Atmane, no Masters 1000 de Cincinnati - Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Jannik Sinner celebra vitória sobre Terence Atmane, no Masters 1000 de Cincinnati Imagem: Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

16/08/2025 17h46

Número um do mundo, o italiano Jannik Sinner avançou à final do Masters 1000 de Cincinnati ao vencer o francês Terence Atmane, apenas o 136º no ranking, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (6/4) e 6/2, hoje (16).

Foi a 26ª vitória seguida de Sinner em quadras duras, igualando uma sequência de Rafael Nadal. Agora apenas Roger Federer (56 e 36), Novak Djokovic (35 e 29) e Andy Murray (28) têm mais triunfos consecutivos nesse piso. Seu adversário na decisão deste domingo sai do confronto entre o alemão Alexander Zverev e espanhol Carlos Alcaraz.

Campeão dos três últimos Grand Slams em quadra dura e do ATP Finals, Sinner não é derrotado nesta superfície desde a final do ATP 500 de Pequim, quando foi superado por Alcaraz, em setembro de 2024. O italiano que fez 24 anos neste sábado cedeu apenas três sets em seus últimos 26 jogos em quadra dura.

Algoz do brasileiro João Fonseca e de dois top 10 (Taylor Fritz, 4º, e Holger Rune, 9º) em Cincinnati, Atmane veio do qualificatório e subiu 67 postos no ranking, chegando ao 69º lugar e superando seu melhor ranking, o 118º, em julho de 2024. Colecionador de cards Pokémon, o francês presenteou Sinner com um exemplar de sua coleção pelo 24º aniversário do rival antes da semifinal.

O jogo

Sinner fez um jogo muito disputado, especialmente no primeiro set, contra Atmane. Sem nenhum break point, a primeira parcial foi decidida no tie-break. Surpresa da semana em Cincinnati, o francês cometeu a primeira dupla falta da semifinal logo no início do desempate. Sinner manteve a consistência e fez 7/4 para fazer 1 set a 0.

Diferentemente da primeira parcial, o italiano foi um pouco pressionado em seu primeiro saque no segundo set, mas conseguiu sustentar seu serviço. Os primeiros break points da partida surgiram no quatro game, quando Atmane conseguiu salvar um, mas depois teve o serviço quebrado pela primeira vez na semifinal e viu Sinner abrir 3 a 1.

O italiano só precisou confirmar seus serviços e quebrar o serviço de Atmane mais uma vez para fechar o jogo em 1h26 e avançar para defender seu título do Cincinnati Open.

