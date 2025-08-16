São Paulo terá time alternativo e estreia de goleiro da base contra o Sport; veja escalações

O São Paulo está escalado para o confronto de logo mais contra o Sport, válido pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Hernán Crespo optou por escalar uma equipe alternativa, com um total de nove mudanças em relação ao último jogo, e promoveu a entrada de garotos formados na base no time titular, como o goleiro Young.

Crespo definiu o São Paulo com uma escalação praticamente reserva já de olho no duelo de volta da Copa Libertadores, contra o Atlético Nacional, marcado para esta terça-feira. As alterações começam já no gol: sequer relacionado, Rafael dá lugar ao jovem Young, de 2,01m, que fará sua estreia no profissional. O garoto é formado na base tricolor, mas integra o profissional desde 2021.

No setor defensivo, outros dois jogadores de Cotia ganham espaço no profissional: Maik e Patryck. Já o meio-campo tricolor conta com peças como Luan, Pablo Maia e Rodriguinho. Por fim, o ataque é formado por Ferreirinha, Gonzalo Tapia e Dinenno.

O São Paulo está escalado com: Young; Maik, Alan Franco, Sabino e Patryck; Luan, Pablo Maia e Rodriguinho; Ferreirinha, Gonzalo Tapia e Dinenno.

O Tricolor terá as ausências de Rafael, Luciano, Alisson e Marcos Antônio, preservados. Também serão desfalques os lesionados Arboleda (lesão no músculo reto femoral da perna esquerda), Wendell (lesão muscular na coxa esquerda), Oscar (fratura vertebral), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo acompanhada de lesão no menisco).

?? O Tricolor está escalado! ?? Sport x São Paulo

?? Ilha do Retiro

? Recife (PE)

? 18h30

? Brasileirão ? Record, Premiere, CazéTV

? SPFC Play#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/3zyNJbhwyL ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 16, 2025

Do outro lado, o Sport terá a mesma escalação da vitória sobre o Grêmio na última rodada. O técnico Daniel Paulista decidiu manter o time que deu certo e conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

A escalação do Sport tem: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Derik Lacerda.

O treinador Daniel Paulista não poderá contar com Sérgio Oliveira e Hereda, ambos entregues ao departamento médico.

Sport e São Paulo se enfrentam logo mais neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Brasileirão. No primeiro turno, as equipes empataram sem gols no Morumbis, com direito a pênalti perdido por Calleri.

Lucas Paulo Torezin (PR) apita o duelo, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR). O VAR fica sob responsabilidade de Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).