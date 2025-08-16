São Paulo: quem são os jogadores do sub-20 relacionados para encarar Sport

O São Paulo vai visitar o Sport, a partir das 18h30 (de Brasília) pelo Brasileirão, com quatro jogadores do time sub-20. O técnico Hernán Crespo optou por utilizar uma equipe mista visando ao confronto do meio da semana, contra o Atlético Nacional, pelas oitavas da Libertadores.

Quem são eles?

João Pedro. O jovem de 19 anos foi o goleiro titular do Tricolor no título da última edição da Copinha, conquistado em cima do Corinthians. Ele passou por Palmeiras e Ska Brasil antes de chegar à Cotia, já em 2023. João Pedro deve ser suplente de Young, também da base, que assumiu o posto de reserva imediato de Rafael com a saída de Jandrei.

Igão. O zagueiro é o único do quarteto que já fez sua estreia no time profissional — contra o Botafogo, atuou por alguns minutos na rodada final do último Brasileirão. Ele tem 17 anos e era o queridinho de Luis Zubeldía antes de perder espaço na "fila", já sob novo comando técnico, para Isac. Igão, no entanto, foi relacionado por ter mais vivência com o restante do elenco.

Nicolas Bosshardt é uma das joias da base do Tricolor Imagem: Reprodução/Instagram nicolasb.07_

Nicolas. Considerado como uma das principais joias da base, Nicolas está no clube desde 2018 e renovou contrato recentemente. O motivo? O jovem já foi eleito o melhor lateral-esquerdo de base no ano passado pelo jornal "As", da Espanha, e passou a ser monitorado pelo Barcelona.

Pedro Ferreira. O meio-campista de 18 anos está desde 2018 em Cotia e, assim como o goleiro João Pedro, participou do título da Copinha. Ele, inclusive, entrou no 2º tempo da final do torneio em questão contra o Corinthians e ajudou na virada são-paulina. Pedro Ferreira já integrou o banco de reservas do time principal no Paulistão.

Enquanto uns viajam, outros...

Crespo decidiu poupar vários de seus titulares habituais para o jogo do Brasileirão. A justificativa é o duelo contra o Atlético Nacional, marcado para terça, que vale vaga nas quartas de final da Libertadores — na ida, houve empate por 0 a 0 na Colômbia.

Rafael, Alisson, Marcos Antônio e Luciano sequer viajaram para Pernambuco. A escalação do treinador ainda não está confirmada, mas pode ter outras ausências de titulares.