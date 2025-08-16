Topo

São Paulo: quem são os jogadores do sub-20 relacionados para encarar Sport

Igão está entre os relacionados do técnico Hernán Crespo para duelo do Brasileirão
Igão está entre os relacionados do técnico Hernán Crespo para duelo do Brasileirão Imagem: Reprodução/Instagram
16/08/2025 05h30

O São Paulo vai visitar o Sport, a partir das 18h30 (de Brasília) pelo Brasileirão, com quatro jogadores do time sub-20. O técnico Hernán Crespo optou por utilizar uma equipe mista visando ao confronto do meio da semana, contra o Atlético Nacional, pelas oitavas da Libertadores.

Quem são eles?

João Pedro. O jovem de 19 anos foi o goleiro titular do Tricolor no título da última edição da Copinha, conquistado em cima do Corinthians. Ele passou por Palmeiras e Ska Brasil antes de chegar à Cotia, já em 2023. João Pedro deve ser suplente de Young, também da base, que assumiu o posto de reserva imediato de Rafael com a saída de Jandrei.

Igão. O zagueiro é o único do quarteto que já fez sua estreia no time profissional — contra o Botafogo, atuou por alguns minutos na rodada final do último Brasileirão. Ele tem 17 anos e era o queridinho de Luis Zubeldía antes de perder espaço na "fila", já sob novo comando técnico, para Isac. Igão, no entanto, foi relacionado por ter mais vivência com o restante do elenco.

Nicolas Bosshardt é uma das joias da base do Tricolor
Nicolas Bosshardt é uma das joias da base do Tricolor
Imagem: Reprodução/Instagram nicolasb.07_

Nicolas. Considerado como uma das principais joias da base, Nicolas está no clube desde 2018 e renovou contrato recentemente. O motivo? O jovem já foi eleito o melhor lateral-esquerdo de base no ano passado pelo jornal "As", da Espanha, e passou a ser monitorado pelo Barcelona.

Pedro Ferreira. O meio-campista de 18 anos está desde 2018 em Cotia e, assim como o goleiro João Pedro, participou do título da Copinha. Ele, inclusive, entrou no 2º tempo da final do torneio em questão contra o Corinthians e ajudou na virada são-paulina. Pedro Ferreira já integrou o banco de reservas do time principal no Paulistão.

Enquanto uns viajam, outros...

Crespo decidiu poupar vários de seus titulares habituais para o jogo do Brasileirão. A justificativa é o duelo contra o Atlético Nacional, marcado para terça, que vale vaga nas quartas de final da Libertadores — na ida, houve empate por 0 a 0 na Colômbia.

Rafael, Alisson, Marcos Antônio e Luciano sequer viajaram para Pernambuco. A escalação do treinador ainda não está confirmada, mas pode ter outras ausências de titulares.

