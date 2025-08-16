São Paulo reencontra dois rostos conhecidos contra o Sport; veja quem são

O São Paulo volta a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Sport, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate reserva um componente especial: o reencontro do Tricolor Paulista com rostos conhecidos que hoje vestem a camisa do clube pernambucano.

Atualmente, o elenco do Leão da Ilha conta com dois jogadores que já defenderam o São Paulo. O primeiro é o atacante Pablo, contratado pelo clube paulista em dezembro de 2018. Ao longo de três temporadas, ele disputou 117 partidas, marcou 32 gols e distribuiu 11 assistências.

Apesar dos números expressivos, o jogador acabou se tornando alvo de críticas da torcida, em razão do desempenho irregular e das frequentes lesões que marcaram sua passagem pelo Morumbi.

???? Os mantos oficiais do Tricolor para a temporada estão na SAO Store! Todas as camisas do Clube da Fé para a temporada já estão disponíveis na loja online oficial do São Paulo! Vem garantir a sua: ? https://t.co/3zX1dWdqPt pic.twitter.com/15lRGmuaKS ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 15, 2025

A relação de ex-tricolores no adversário também inclui o volante Lucas Kal. Recém-contratado pelo Sport, o jogador de 29 anos foi formado nas categorias de base do São Paulo, mas teve poucas oportunidades no profissional. Sua única partida pelo Tricolor aconteceu em 2018, diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Se o Sport conta com dois nomes com passagem pelo São Paulo, o Tricolor também tem um velho conhecido da torcida rubro-negra. O zagueiro Sabino defendeu o clube pernambucano por três temporadas, acumulando 147 jogos e sete assistências antes de chegar ao Morumbi, em março de 2024.

O São Paulo abre a rodada na sétima posição do Brasileirão, com 28 pontos somados. O Sport, por sua vez, amarga a lanterna da competição, com apenas nove unidades.