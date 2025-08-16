São Paulo preserva e convoca atletas do Sub-20 diante do Sport

O São Paulo que vai ao Recife enfrentar o Sport pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro pensa na Libertadores. O time recebe o Atlético Nacional, na terça-feira, após um empate por 0 a 0 na Colômbia, para definir a vaga nas quartas de final. Antes disso, um grupo reforçado de jogadores sub-20 entra em campo na Ilha do Retiro, às 18h30 (de Brasília) deste sábado.

Quatro titulares sequer viajaram com a delegação são-paulina. O goleiro Rafael, os meio-campistas Alisson e Marcos Antonio e o atacante Luciano ficaram em São Paulo para preservação física.

As novidades são o meia Pedro Ferreira (18 anos), o lateral-esquerdo Nicolas (18 anos), o zagueiro Igão (17 anos) e o goleiro João Pedro (19 anos). O zagueiro foi o único que já estreou pelo profissional, quando entrou no segundo tempo da última rodada do Brasileirão 2024, contra o Botafogo. O garoto também participou da pré-temporada são-paulina neste ano, nos Estados Unidos.

João Pedro e Pedro Ferreira fizeram parte do time de campeões da Copinha, em janeiro. Eles já foram relacionados, no duelo com o Botafogo-SP pelo Paulistão, mas ficaram no banco de reservas. Já Nicolas vive sua primeira experiência com o elenco profissional.

Com a saída de Jandrei para o Juventude, o substituto de Rafael na meta tricolor deve ser o goleiro Young. O arqueiro integra o grupo profissional do São Paulo desde 2021, mas nunca jogou. Com 2,02m, o atleta de 23 anos é o mais alto do elenco são-paulino. O goleiro era titular da equipe semifinalista da Copinha de 2022, junto de Beraldo (hoje no PSG), Pablo Maia e Rodriguinho.

O zagueiro Rafael Tolói, contratado pelo São Paulo após deixar a Atalanta, ainda não foi anunciado. Ele não deve estrear tão cedo, por ter passado um período de três meses sem atuar.

Enquanto o São Paulo tira os esforços da partida deste sábado, o Sport quer emendar a segunda vitória consecutiva. O time pernambucano finalmente venceu pela primeira vez no Brasileirão na 19ª rodada, quando bateu o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre. Lanterna com apenas nove pontos, metade que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento, a equipe de Daniel Paulista busca uma recuperação no campeonato. Para isso, o time poderá repetir a escalação pela primeira vez em 2025.

Um dos destaques do time contra o Grêmio foi Léo Pereira. O ponta de 25 anos chegou por empréstimo do CRB nesta janela. Contra os gaúchos, foi dele o passe para o gol de Matheusinho. Além do triunfo, o Sport vem de quatro empates (Vitória, Santos e Bahia). A última derrota foi para o Botafogo, em 20 de julho.

FICHA TÉCNICA

SPORT X SÃO PAULO

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista.

SÃO PAULO - Young; Alan Franco, Igão e Sabino; Maik, Luan, Pablo Maia, Rodriguinho e Patryck; Gonzalo Tapia e Juan Dinenno. Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 18h30 (de Brasília)

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).